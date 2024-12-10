https://ria.ru/20241210/putin-1988436050.html

Путин рассказал, от чего зависит настроение военных на СВО

Путин рассказал, от чего зависит настроение военных на СВО - РИА Новости, 10.12.2024

Путин рассказал, от чего зависит настроение военных на СВО

Настрой и эмоциональное состояние военных на специальной военной операции во многом зависит от положения их близких на гражданке, заявил президент России... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T16:16

2024-12-10T16:16

2024-12-10T16:16

общество

россия

владимир путин

совет по правам человека при президенте рф (спч)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Настрой и эмоциональное состояние военных на специальной военной операции во многом зависит от положения их близких на гражданке, заявил президент России Владимир Путин. Путин во вторник проводит по видеосвязи заседание Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Встреча приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается в мире 10 декабря. "От того, как чувствуют себя члены семей ребят, которые участвуют в боевых действиях, от этого в значительной степени зависит их настроение и эмоциональное состояние, а значит и эффективность их работы, и чувство самосохранения даже на передовой и в условиях, опасных для жизни и здоровья человека", - сказал Путин на заседании СПЧ.

https://ria.ru/20241114/resheniya-1983631740.html

россия

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Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, совет по правам человека при президенте рф (спч), вооруженные силы рф