https://ria.ru/20241210/putin-1988423341.html

Путин прокомментировал идею собирать ДНК-материалы у контрактников

Путин прокомментировал идею собирать ДНК-материалы у контрактников - РИА Новости, 10.12.2024

Путин прокомментировал идею собирать ДНК-материалы у контрактников

Президент России Владимир Путин назвал хорошим предложение собирать ДНК-материалы у всех контрактников РФ, профильные ведомства продумают, как его осуществить. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T15:55

2024-12-10T15:55

2024-12-10T16:13

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал хорошим предложение собирать ДНК-материалы у всех контрактников РФ, профильные ведомства продумают, как его осуществить.Путин во вторник в режиме видеосвязи проводит традиционное заседание с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Во время заседания член СПЧ, глава АНО "Комитет семей воинов отечества" Юлия Белехова предложила президенту, чтобы военные при подписании контракта сдавали ДНК-материалы."То, что вы сказали, тоже является очень важным для конкретных людей, для конкретных семей: и установление отцовства, и решение ряда других вопросов, в том числе материального характера, жилищных вопросов. Поэтому обязательно поручу соответствующим структурам, чтобы подумали о том, что вы предложили. Это такие вещи тонкие, но я думаю, что они защищают интересы наших ребят, которые воюют и решают сверхсложные, тяжелые, опасные задачи на линии боевого соприкосновения. Сдача ДНК, мне кажется это хорошее предложение, но, разумеется, надо поговорить будет со специалистами, которые работают в этой области", - сказал Путин.Встреча приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается в мире 10 декабря.

https://ria.ru/20241210/putin-1988430961.html

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россия, владимир путин, общество