https://ria.ru/20241210/putin-1988422198.html
Путин призвал сделать регулирование НКО более современным
Путин призвал сделать регулирование НКО более современным - РИА Новости, 10.12.2024
Путин призвал сделать регулирование НКО более современным
Президент России Владимир Путин призвал сделать регулирование некоммерческих организаций (НКО) более современным. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T15:49
2024-12-10T15:49
2024-12-10T16:00
общество
россия
владимир путин
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал сделать регулирование некоммерческих организаций (НКО) более современным. "Предлагаю вместе подумать, как сделать регулирование деятельности некоммерческого сектора еще более современным, понятным и удобным, повысить его эффективность. И главное - дать больше возможностей для граждан реализовать себя в общественной жизни", - сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Он отметил, что НКО в России зарекомендовали себя с самой лучшей стороны в разные периоды.
https://ria.ru/20241210/putin-1988420350.html
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Путин о вовлечении граждан в работу НКО
Путин о вовлечении граждан в работу НКО.
2024-12-10T15:49
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РИА Новости
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общество, россия, владимир путин, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Общество, Россия, Владимир Путин, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
Путин призвал сделать регулирование НКО более современным
Путин призвал сделать регулирование НКО более современным, понятным и удобным