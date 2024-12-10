https://ria.ru/20241210/putin-1988422198.html

Путин призвал сделать регулирование НКО более современным

Путин призвал сделать регулирование НКО более современным - РИА Новости, 10.12.2024

Путин призвал сделать регулирование НКО более современным

Президент России Владимир Путин призвал сделать регулирование некоммерческих организаций (НКО) более современным. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T15:49

2024-12-10T15:49

2024-12-10T16:00

общество

россия

владимир путин

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал сделать регулирование некоммерческих организаций (НКО) более современным. "Предлагаю вместе подумать, как сделать регулирование деятельности некоммерческого сектора еще более современным, понятным и удобным, повысить его эффективность. И главное - дать больше возможностей для граждан реализовать себя в общественной жизни", - сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Он отметил, что НКО в России зарекомендовали себя с самой лучшей стороны в разные периоды.

https://ria.ru/20241210/putin-1988420350.html

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Путин о вовлечении граждан в работу НКО Путин о вовлечении граждан в работу НКО. 2024-12-10T15:49 true PT1M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владимир путин, совет по правам человека при президенте рф (спч)