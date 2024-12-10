https://ria.ru/20241210/putin-1988421792.html
Россияне доверяют правозащитным НКО, заявил Путин
Россияне доверяют правозащитным НКО, заявил Путин - РИА Новости, 10.12.2024
Россияне доверяют правозащитным НКО, заявил Путин
Правозащитные некоммерческие организации (НКО) пользуются заслуженным доверием, их заботит не прибыль, а работа на благо людей, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T15:48
2024-12-10T15:48
2024-12-10T16:00
общество
россия
владимир путин
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Правозащитные некоммерческие организации (НКО) пользуются заслуженным доверием, их заботит не прибыль, а работа на благо людей, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин во вторник в режиме видеосвязи проводит традиционное заседание с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Встреча приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается в мире 10 декабря. "Волонтерские, благотворительные, гуманитарные, правозащитные НКО заботят не собственная выгода и прибыль, а общее благо. Они зарекомендовали себя с самой лучшей стороны и в период пандемии, и сейчас в ходе специальной военной операции. Поэтому (НКО) пользуются заслуженным доверием людей", - сказал Путин. Президент подчеркнул необходимость всемерно поощрять участие людей в деятельности некоммерческих организаций. Путин отметил, что в России есть колоссальный потенциал для вовлечения граждан РФ к участию в работе НКО.
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Путин о вовлечении граждан в работу НКО
Путин о вовлечении граждан в работу НКО.
2024-12-10T15:48
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общество, россия, владимир путин, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Общество, Россия, Владимир Путин, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
Россияне доверяют правозащитным НКО, заявил Путин
Путин заявил, что правозащитные НКО пользуются заслуженным доверием россиян