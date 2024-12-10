https://ria.ru/20241210/putin-1988421792.html

Россияне доверяют правозащитным НКО, заявил Путин

Россияне доверяют правозащитным НКО, заявил Путин - РИА Новости, 10.12.2024

Россияне доверяют правозащитным НКО, заявил Путин

Правозащитные некоммерческие организации (НКО) пользуются заслуженным доверием, их заботит не прибыль, а работа на благо людей, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T15:48

2024-12-10T15:48

2024-12-10T16:00

общество

россия

владимир путин

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Правозащитные некоммерческие организации (НКО) пользуются заслуженным доверием, их заботит не прибыль, а работа на благо людей, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин во вторник в режиме видеосвязи проводит традиционное заседание с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Встреча приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается в мире 10 декабря. "Волонтерские, благотворительные, гуманитарные, правозащитные НКО заботят не собственная выгода и прибыль, а общее благо. Они зарекомендовали себя с самой лучшей стороны и в период пандемии, и сейчас в ходе специальной военной операции. Поэтому (НКО) пользуются заслуженным доверием людей", - сказал Путин. Президент подчеркнул необходимость всемерно поощрять участие людей в деятельности некоммерческих организаций. Путин отметил, что в России есть колоссальный потенциал для вовлечения граждан РФ к участию в работе НКО.

https://ria.ru/20241210/putin-1988420350.html

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Путин о вовлечении граждан в работу НКО Путин о вовлечении граждан в работу НКО. 2024-12-10T15:48 true PT1M06S

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общество, россия, владимир путин, совет по правам человека при президенте рф (спч)