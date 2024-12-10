https://ria.ru/20241210/putin-1988421622.html

Путин пообещал проработать с правительством предложения СПЧ

Путин пообещал проработать с правительством предложения СПЧ - РИА Новости, 10.12.2024

Путин пообещал проработать с правительством предложения СПЧ

Президент России Владимир Путин пообещал проработать с правительством РФ предложения Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T15:47

2024-12-10T15:47

2024-12-10T15:47

общество

россия

владимир путин

образование - общество

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал проработать с правительством РФ предложения Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по преподаванию гуманитарных дисциплин. Путин во вторник в режиме видеосвязи проводит традиционное заседание с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Встреча приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается в мире 10 декабря. "Думаю, то, что вы сказали по поводу истории, литературы, географии, очень правильно, именно во совокупности. Эти предметы формируют наш культурный код - это чрезвычайно важно... Давайте оформим ваши предложения соответствующим образом и проработаем с правительством", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20241210/putin-1988418351.html

россия

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Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, образование - общество, совет по правам человека при президенте рф (спч)