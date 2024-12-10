Путин пообещал проработать с правительством предложения СПЧ
Путин обещал проработать предложения СПЧ по преподаванию гуманитарных дисциплин
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал проработать с правительством РФ предложения Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по преподаванию гуманитарных дисциплин.
Путин во вторник в режиме видеосвязи проводит традиционное заседание с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Встреча приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается в мире 10 декабря.
"Думаю, то, что вы сказали по поводу истории, литературы, географии, очень правильно, именно во совокупности. Эти предметы формируют наш культурный код - это чрезвычайно важно... Давайте оформим ваши предложения соответствующим образом и проработаем с правительством", - сказал глава государства.