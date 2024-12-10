https://ria.ru/20241210/putin-1988420350.html

Путин поддержал идею создания правозащитной организации БРИКС

Путин поддержал идею создания правозащитной организации БРИКС - РИА Новости, 10.12.2024

Путин поддержал идею создания правозащитной организации БРИКС

Президент России Владимир Путин поддержал идею создания правозащитной организации БРИКС, отметив, что государство сделает все для его эффективной работы. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T15:42

2024-12-10T15:42

2024-12-10T15:59

брикс

в мире

россия

владимир путин

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею создания правозащитной организации БРИКС, отметив, что государство сделает все для его эффективной работы.Путин во вторник в режиме видеосвязи проводит традиционное заседание с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Встреча приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается в мире 10 декабря.В ходе заседания член СПЧ Александр Ионов попросил главу государства поддержать инициативу по созданию правозащитной организации в рамках БРИКС."С целью дальнейшего развития международной правозащиты прошу поддержать инициативу по созданию международной неправительственной организации в рамках союза БРИКС с целью формирования новой глобальной архитектуры гуманности. Под эгидой этой организации будет работать мультиязычный мониторинговый правозащитный портал, где будет размещена общедоступная итоговая информация об отчетах по соблюдению прав человека в разных регионах ", - сказал он.Президент, в свою очередь, одобрил данную идею. "По поводу новой организации, нового центра - полностью с вами согласен, с вашими оценками... Нужно обеспечить соблюдение прав человека в нашей стране... Мы готовы поддержать вашу работу и сделаем все, чтобы новый национальный правозащитный центр работал эффективно", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20241210/putin-1988422198.html

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брикс, в мире, россия, владимир путин