https://ria.ru/20241210/putin-1988418351.html

Путин призвал снизить перегруженность врачей и педагогов отчетами

Путин призвал снизить перегруженность врачей и педагогов отчетами - РИА Новости, 10.12.2024

Путин призвал снизить перегруженность врачей и педагогов отчетами

Президент России Владимир Путин призвал снизить перегруженность врачей и педагогов отчетными документами, выразил надежду на помощь членов СПЧ в достижении... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T15:36

2024-12-10T15:36

2024-12-10T15:36

общество

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987608389_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e2ca22c2b78abae578ac50b4ba0da2ae.jpg

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал снизить перегруженность врачей и педагогов отчетными документами, выразил надежду на помощь членов СПЧ в достижении результатов по этому вопросу."Честно говоря, мы постоянно в последнее время об этом говорим, о перегруженности различными отчетными документами и врачей, и педагогов. Давно говорим, и все время к этому обращаемся. Надеюсь, что-то к лучшему меняется. Наверное, пока не так много. Рассчитываю, что вы, будучи людьми настойчивыми, сможете помочь добиться здесь видимых результатов", - сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.Президент согласился с тем, что у педагога должно быть как можно больше времени для содержательного обучения, воспитания, к которому он призван. Для этого необходимо снизить бюрократическую часть его работы, добавил глава государства.

https://ria.ru/20241115/zdravookhranenie-1983905124.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин