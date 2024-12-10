https://ria.ru/20241210/putin-1988418351.html
Путин призвал снизить перегруженность врачей и педагогов отчетами
Путин призвал снизить перегруженность врачей и педагогов отчетами - РИА Новости, 10.12.2024
Путин призвал снизить перегруженность врачей и педагогов отчетами
Президент России Владимир Путин призвал снизить перегруженность врачей и педагогов отчетными документами, выразил надежду на помощь членов СПЧ в достижении... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T15:36
2024-12-10T15:36
2024-12-10T15:36
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал снизить перегруженность врачей и педагогов отчетными документами, выразил надежду на помощь членов СПЧ в достижении результатов по этому вопросу."Честно говоря, мы постоянно в последнее время об этом говорим, о перегруженности различными отчетными документами и врачей, и педагогов. Давно говорим, и все время к этому обращаемся. Надеюсь, что-то к лучшему меняется. Наверное, пока не так много. Рассчитываю, что вы, будучи людьми настойчивыми, сможете помочь добиться здесь видимых результатов", - сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.Президент согласился с тем, что у педагога должно быть как можно больше времени для содержательного обучения, воспитания, к которому он призван. Для этого необходимо снизить бюрократическую часть его работы, добавил глава государства.
https://ria.ru/20241115/zdravookhranenie-1983905124.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин призвал снизить перегруженность врачей и педагогов отчетами
Путин призвал снизить перегруженность врачей и педагогов отчетными документами