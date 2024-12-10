Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал снизить перегруженность врачей и педагогов отчетами - РИА Новости, 10.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:36 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/putin-1988418351.html
Путин призвал снизить перегруженность врачей и педагогов отчетами
Путин призвал снизить перегруженность врачей и педагогов отчетами - РИА Новости, 10.12.2024
Путин призвал снизить перегруженность врачей и педагогов отчетами
Президент России Владимир Путин призвал снизить перегруженность врачей и педагогов отчетными документами, выразил надежду на помощь членов СПЧ в достижении... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T15:36
2024-12-10T15:36
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987608389_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e2ca22c2b78abae578ac50b4ba0da2ae.jpg
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал снизить перегруженность врачей и педагогов отчетными документами, выразил надежду на помощь членов СПЧ в достижении результатов по этому вопросу."Честно говоря, мы постоянно в последнее время об этом говорим, о перегруженности различными отчетными документами и врачей, и педагогов. Давно говорим, и все время к этому обращаемся. Надеюсь, что-то к лучшему меняется. Наверное, пока не так много. Рассчитываю, что вы, будучи людьми настойчивыми, сможете помочь добиться здесь видимых результатов", - сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.Президент согласился с тем, что у педагога должно быть как можно больше времени для содержательного обучения, воспитания, к которому он призван. Для этого необходимо снизить бюрократическую часть его работы, добавил глава государства.
https://ria.ru/20241115/zdravookhranenie-1983905124.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987608389_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d99565a23cd0cda82fb841692324ca5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин призвал снизить перегруженность врачей и педагогов отчетами

Путин призвал снизить перегруженность врачей и педагогов отчетными документами

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал снизить перегруженность врачей и педагогов отчетными документами, выразил надежду на помощь членов СПЧ в достижении результатов по этому вопросу.
«
"Честно говоря, мы постоянно в последнее время об этом говорим, о перегруженности различными отчетными документами и врачей, и педагогов. Давно говорим, и все время к этому обращаемся. Надеюсь, что-то к лучшему меняется. Наверное, пока не так много. Рассчитываю, что вы, будучи людьми настойчивыми, сможете помочь добиться здесь видимых результатов", - сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Президент согласился с тем, что у педагога должно быть как можно больше времени для содержательного обучения, воспитания, к которому он призван. Для этого необходимо снизить бюрократическую часть его работы, добавил глава государства.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Путин отметил важность совершенствования здравоохранения
15 ноября, 11:03
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала