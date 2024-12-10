https://ria.ru/20241210/putin-1988418141.html

Путин рассказал о бюджете на исполнение социальных обязательств

Путин рассказал о бюджете на исполнение социальных обязательств - РИА Новости, 10.12.2024

Путин рассказал о бюджете на исполнение социальных обязательств

Четверть расходов государственного бюджета заложена на исполнение социальных обязательств перед россиянами, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T15:36

2024-12-10T15:36

2024-12-10T17:10

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Четверть расходов государственного бюджета заложена на исполнение социальных обязательств перед россиянами, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека."На эти цели (социальные обязательства. — Прим. ред.) запланировано направить в предстоящие три года четверть расходов всего бюджета. Хотя правильным было бы здесь говорить не о расходах, а об инвестициях", — отметил он.О жизни и здоровье россиянПо словам главы государства, одна из значимых задач — сохранение жизни и здоровья граждан, для этого необходима четкая работа первичного звена здравоохранения, а также развитие высокотехнологичной медицины и лекарственного обеспечения. "Фундаментальное значение имеет обеспечение активной, здоровой, продолжительной жизни — так называется один из наших национальных проектов", — указал Путин.О поддержке семей бойцов СВО, пропавших без вестиПрезидент пообещал проверить, как действует программа по финансовой помощи семьям бойцов, пропавших без вести в зоне спецоперации."Там выстроена работа по материальной поддержке до того, как эти вопросы прояснятся. В целом, как мне докладывают, работа налажена, но я еще раз проверю, как действует программа <...>. Поручу министерству обороны и фонду "Защитники Отечества", — подчеркнул он.Российский лидер также поддержал идею о сдаче военными ДНК-материалов при подписании контрактов. "Это такие вещи тонкие, но я думаю, что они защищают интересы наших ребят, которые воюют и решают тяжелые, опасные задачи на линии боевого соприкосновения. Сдача ДНК, мне кажется, это хорошее предложение, но надо поговорить со специалистами, которые работают в этой области", — отметил Путин.О снижении нагрузки на врачей и педагоговПрезидент призвал снизить загруженность врачей и преподавателей отчетными документами.Он отметил, что педагог должен иметь больше времени для содержательного обучения своих воспитанников и сокращение бюрократической части работы будет этому способствовать.Российский лидер выразил надежду на помощь членов СПЧ в достижении результатов по этому вопросу.О пенитенциарной системе "Всем известно, насколько государство цивилизованно выстраивает работу в этой сфере (пенитенциарной системы. — Прим. ред.), в значительной степени этим определяется и цивилизованность самого общества", — заявил Путин.В связи с этим он призвал обратить внимание, в каких условиях содержатся люди, отметив, что в этой области много проблем, над которыми необходимо работать. Глава государства также обратил внимание, что в последние годы в России снижается число содержащихся в местах лишения свободы.О развитии цифровой сферыКак отметил Путин, в России есть все необходимое для рывка в технологической сфере, несмотря на санкции западных стран, которые, наоборот, стали импульсом."Настроена (на достижение технологического рывка. — Прим. ред.) система высшего образования, уникальные кадры, суверенные, опережающие зарубежные аналоги платформенные решения, преференции и льготы для IT-компаний и специалистов", — сказал он.Тем не менее необходимо систематизировать российское законодательство в этой области, закрепить права и обязанности всех участников от государства до пользователя, а также создать прозрачную, понятную цифровую среду, отметил президент.

https://ria.ru/20241210/putin-1988422522.html

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Путин о расходах бюджета на социальные обязательства Четверть расходов бюджета в ближайшие три года будет направлена на социальные обязательства, заявил президент. 2024-12-10T15:36 true PT0M45S

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россия, владимир путин, общество