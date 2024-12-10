https://ria.ru/20241210/putin-1988417831.html
Путин назвал приоритетом в технологическом развитии России комфорт
Путин назвал приоритетом в технологическом развитии России комфорт - РИА Новости, 10.12.2024
Путин назвал приоритетом в технологическом развитии России комфорт
Комфорт и удобство человека остается приоритетом в технологическом развитии России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T15:35
2024-12-10T15:35
2024-12-10T16:00
общество
россия
владимир путин
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Комфорт и удобство человека остается приоритетом в технологическом развитии России, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин во вторник в режиме видеосвязи проводит традиционное заседание с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Встреча приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается в мире 10 декабря. "Любые технические решения и новшества всегда останутся лишь средством, цель - это, безусловно, человек, его удобство, комфорт, безопасность, личное и профессиональное развитие", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20241210/putin-1988414677.html
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Путин о целях технологического развития
Путин о целях технологического развития
2024-12-10T15:35
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общество, россия, владимир путин, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Общество, Россия, Владимир Путин, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
Путин назвал приоритетом в технологическом развитии России комфорт
Путин назвал удобство человека приоритетом в технологическом развитии России