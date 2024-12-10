https://ria.ru/20241210/putin-1988417831.html

Путин назвал приоритетом в технологическом развитии России комфорт

Путин назвал приоритетом в технологическом развитии России комфорт - РИА Новости, 10.12.2024

Путин назвал приоритетом в технологическом развитии России комфорт

Комфорт и удобство человека остается приоритетом в технологическом развитии России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T15:35

2024-12-10T15:35

2024-12-10T16:00

общество

россия

владимир путин

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Комфорт и удобство человека остается приоритетом в технологическом развитии России, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин во вторник в режиме видеосвязи проводит традиционное заседание с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Встреча приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается в мире 10 декабря. "Любые технические решения и новшества всегда останутся лишь средством, цель - это, безусловно, человек, его удобство, комфорт, безопасность, личное и профессиональное развитие", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20241210/putin-1988414677.html

россия

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общество, россия, владимир путин, совет по правам человека при президенте рф (спч)