https://ria.ru/20241210/putin-1988415690.html

Путин поздравил правозащитников с Днем прав человека

Путин поздравил правозащитников с Днем прав человека - РИА Новости, 10.12.2024

Путин поздравил правозащитников с Днем прав человека

Президент РФ Владимир Путин поздравил правозащитников, общественников и представителей СМИ с Днем прав человека, который ежегодно отмечается 10 декабря. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T15:29

2024-12-10T15:29

2024-12-10T15:30

общество

россия

владимир путин

день прав человека

совет по правам человека при президенте рф (спч)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910897021_0:9:3078:1740_1920x0_80_0_0_65e2d38e281066887fe69a2ce3cf2ea6.jpg

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил правозащитников, общественников и представителей СМИ с Днем прав человека, который ежегодно отмечается 10 декабря. "Приветствую вас и поздравляю с Днём защиты прав человека. Мы отмечаем его сегодня, 10 декабря, и хотел бы обратиться ко всем, кто занимается столь благородной, важнейшей деятельностью и в регионах, и на федеральном уровне. Это уполномоченные по правам человека, волонтёры, активисты некоммерческих организаций, представители средств массовой информации. Вы хорошо знаете заботы и нужды людей, и у вас с ними постоянный прямой контакт. А помощь, поддержка, сопричастность к их проблемам всегда остаются безусловным приоритетом для вас", - сказал Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

https://ria.ru/20241210/moskalkova-1988172870.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, день прав человека, совет по правам человека при президенте рф (спч)