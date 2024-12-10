https://ria.ru/20241210/putin-1988415690.html
Путин поздравил правозащитников с Днем прав человека
Путин поздравил правозащитников с Днем прав человека - РИА Новости, 10.12.2024
Путин поздравил правозащитников с Днем прав человека
Президент РФ Владимир Путин поздравил правозащитников, общественников и представителей СМИ с Днем прав человека, который ежегодно отмечается 10 декабря. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T15:29
2024-12-10T15:29
2024-12-10T15:30
общество
россия
владимир путин
день прав человека
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил правозащитников, общественников и представителей СМИ с Днем прав человека, который ежегодно отмечается 10 декабря. "Приветствую вас и поздравляю с Днём защиты прав человека. Мы отмечаем его сегодня, 10 декабря, и хотел бы обратиться ко всем, кто занимается столь благородной, важнейшей деятельностью и в регионах, и на федеральном уровне. Это уполномоченные по правам человека, волонтёры, активисты некоммерческих организаций, представители средств массовой информации. Вы хорошо знаете заботы и нужды людей, и у вас с ними постоянный прямой контакт. А помощь, поддержка, сопричастность к их проблемам всегда остаются безусловным приоритетом для вас", - сказал Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
https://ria.ru/20241210/moskalkova-1988172870.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, день прав человека, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Общество, Россия, Владимир Путин, День прав человека, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
Путин поздравил правозащитников с Днем прав человека
Путин поздравил правозащитников, общественников и СМИ с Днем прав человека
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил правозащитников, общественников и представителей СМИ с Днем прав человека, который ежегодно отмечается 10 декабря.
"Приветствую вас и поздравляю с Днём защиты прав человека. Мы отмечаем его сегодня, 10 декабря, и хотел бы обратиться ко всем, кто занимается столь благородной, важнейшей деятельностью и в регионах, и на федеральном уровне. Это уполномоченные по правам человека, волонтёры, активисты некоммерческих организаций, представители средств массовой информации. Вы хорошо знаете заботы и нужды людей, и у вас с ними постоянный прямой контакт. А помощь, поддержка, сопричастность к их проблемам всегда остаются безусловным приоритетом для вас", - сказал Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.