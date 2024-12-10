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Путин указал на необходимость цифрового кодекса в России - РИА Новости, 10.12.2024
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15:28 10.12.2024 (обновлено: 16:00 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/putin-1988415451.html
Путин указал на необходимость цифрового кодекса в России
Путин указал на необходимость цифрового кодекса в России - РИА Новости, 10.12.2024
Путин указал на необходимость цифрового кодекса в России
Цифровой кодекс в РФ необходим, предложения членов СПЧ будут в него включены, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T15:28
2024-12-10T16:00
россия
владимир путин
общество
технологии
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Цифровой кодекс в РФ необходим, предложения членов СПЧ будут в него включены, заявил президент России Владимир Путин.Путин во вторник в режиме видеосвязи проводит традиционное заседание с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Встреча приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается в мире 10 декабря."Сформированные вами предложения будут включены, безусловно, в разрабатываемый сейчас цифровой кодекс. О том, что такой документ крайне нужен, мы заявляли на Совете еще в 2021 году", - сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
https://ria.ru/20241210/putin-1988414589.html
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россия, владимир путин, общество, технологии, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Россия, Владимир Путин, Общество, Технологии, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
Путин указал на необходимость цифрового кодекса в России

Путин заявил, что в России необходим цифровой кодекс, ожидаются предложения

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Цифровой кодекс в РФ необходим, предложения членов СПЧ будут в него включены, заявил президент России Владимир Путин.
Путин во вторник в режиме видеосвязи проводит традиционное заседание с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Встреча приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается в мире 10 декабря.
"Сформированные вами предложения будут включены, безусловно, в разрабатываемый сейчас цифровой кодекс. О том, что такой документ крайне нужен, мы заявляли на Совете еще в 2021 году", - сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Путин призвал систематизировать законодательство в цифровой свере
Вчера, 15:25
 
РоссияВладимир ПутинОбществоТехнологииСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
 
 
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