https://ria.ru/20241210/putin-1988415451.html
Путин указал на необходимость цифрового кодекса в России
Путин указал на необходимость цифрового кодекса в России - РИА Новости, 10.12.2024
Путин указал на необходимость цифрового кодекса в России
Цифровой кодекс в РФ необходим, предложения членов СПЧ будут в него включены, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T15:28
2024-12-10T15:28
2024-12-10T16:00
россия
владимир путин
общество
технологии
совет по правам человека при президенте рф (спч)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966597249_0:106:3079:1838_1920x0_80_0_0_6ed4114a1c1b58957ca8483ff1cca349.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Цифровой кодекс в РФ необходим, предложения членов СПЧ будут в него включены, заявил президент России Владимир Путин.Путин во вторник в режиме видеосвязи проводит традиционное заседание с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Встреча приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается в мире 10 декабря."Сформированные вами предложения будут включены, безусловно, в разрабатываемый сейчас цифровой кодекс. О том, что такой документ крайне нужен, мы заявляли на Совете еще в 2021 году", - сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
https://ria.ru/20241210/putin-1988414589.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966597249_218:0:2947:2047_1920x0_80_0_0_f79bf502a53965129c19403efd8da394.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество, технологии, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Россия, Владимир Путин, Общество, Технологии, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
Путин указал на необходимость цифрового кодекса в России
Путин заявил, что в России необходим цифровой кодекс, ожидаются предложения
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Цифровой кодекс в РФ необходим, предложения членов СПЧ будут в него включены, заявил президент России Владимир Путин.
Путин во вторник в режиме видеосвязи проводит традиционное заседание с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Встреча приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается в мире 10 декабря.
"Сформированные вами предложения будут включены, безусловно, в разрабатываемый сейчас цифровой кодекс. О том, что такой документ крайне нужен, мы заявляли на Совете еще в 2021 году", - сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.