https://ria.ru/20241210/putin-1988415451.html

Путин указал на необходимость цифрового кодекса в России

Путин указал на необходимость цифрового кодекса в России - РИА Новости, 10.12.2024

Путин указал на необходимость цифрового кодекса в России

Цифровой кодекс в РФ необходим, предложения членов СПЧ будут в него включены, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T15:28

2024-12-10T15:28

2024-12-10T16:00

россия

владимир путин

общество

технологии

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Цифровой кодекс в РФ необходим, предложения членов СПЧ будут в него включены, заявил президент России Владимир Путин.Путин во вторник в режиме видеосвязи проводит традиционное заседание с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Встреча приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается в мире 10 декабря."Сформированные вами предложения будут включены, безусловно, в разрабатываемый сейчас цифровой кодекс. О том, что такой документ крайне нужен, мы заявляли на Совете еще в 2021 году", - сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

https://ria.ru/20241210/putin-1988414589.html

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россия, владимир путин, общество, технологии, совет по правам человека при президенте рф (спч)