https://ria.ru/20241210/putin-1988414677.html
В России есть все для рывка в технологической сфере, заявил Путин
В России есть все для рывка в технологической сфере, заявил Путин - РИА Новости, 10.12.2024
В России есть все для рывка в технологической сфере, заявил Путин
В России есть все необходимое для рывка в технологической сфере, несмотря на санкции, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T15:25
2024-12-10T15:25
2024-12-10T15:58
россия
экономика
владимир путин
технологии
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В России есть все необходимое для рывка в технологической сфере, несмотря на санкции, заявил президент РФ Владимир Путин."Подчеркну, что сейчас в нашей стране есть всё для технологического рывка в этой сфере (создания прозрачной цифровой среды - ред.). Настроена на его достижение система высшего образования, уникальные кадры, суверенные, опережающие зарубежные аналоги платформенные решения, преференции и льготы для IT-компаний и специалистов. Даже пресловутые санкции, которые были задуманы нашими противниками как способ сдержать Россию, стали на самом деле импульсом", - сказал Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
https://ria.ru/20241210/putin-1988417831.html
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Путин о целях технологического развития
Путин о целях технологического развития
2024-12-10T15:25
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россия, экономика, владимир путин, технологии
Россия, Экономика, Владимир Путин, Технологии
В России есть все для рывка в технологической сфере, заявил Путин
Путин: в России есть все для рывка в технологической сфере несмотря на санкции