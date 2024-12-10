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Путин отметил работу СПЧ по информированию о преступлениях Киева - РИА Новости, 10.12.2024
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15:25 10.12.2024 (обновлено: 15:59 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/putin-1988414479.html
Путин отметил работу СПЧ по информированию о преступлениях Киева
Путин отметил работу СПЧ по информированию о преступлениях Киева - РИА Новости, 10.12.2024
Путин отметил работу СПЧ по информированию о преступлениях Киева
Президент России Владимир Путин отметил работу СПЧ по информированию международного сообщества о преступлениях киевского режима. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T15:25
2024-12-10T15:59
владимир путин
вооруженные силы украины
россия
украина
в мире
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил работу СПЧ по информированию международного сообщества о преступлениях киевского режима.Путин во вторник в режиме видеосвязи проводит традиционное заседание с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Встреча приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается в мире 10 декабря."Особо подчеркну важность вашей работы по фиксации нарушений прав мирных жителей со стороны киевского режима, а также совершаемых им военных преступлений. Вы продолжаете информировать об этом мировое сообщество", - сказал глава государства на заседании.
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Путин о правах человека на освобожденных территориях
Путин о правах человека на освобожденных территориях
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владимир путин, вооруженные силы украины, россия, украина, в мире, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, В мире, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
Путин отметил работу СПЧ по информированию о преступлениях Киева

Путин оценил вклад СПЧ в информирование мирового сообщества о преступлениях ВСУ

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил работу СПЧ по информированию международного сообщества о преступлениях киевского режима.
Путин во вторник в режиме видеосвязи проводит традиционное заседание с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Встреча приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается в мире 10 декабря.
"Особо подчеркну важность вашей работы по фиксации нарушений прав мирных жителей со стороны киевского режима, а также совершаемых им военных преступлений. Вы продолжаете информировать об этом мировое сообщество", - сказал глава государства на заседании.
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
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Владимир ПутинВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаВ миреСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
 
 
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