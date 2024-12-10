Рейтинг@Mail.ru
Медицинская помощь должна быть доступна по всей России, заявил Путин - РИА Новости, 10.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:24 10.12.2024 (обновлено: 15:36 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/putin-1988414250.html
Медицинская помощь должна быть доступна по всей России, заявил Путин
Медицинская помощь должна быть доступна по всей России, заявил Путин - РИА Новости, 10.12.2024
Медицинская помощь должна быть доступна по всей России, заявил Путин
Медицинская помощь и лекарственное обеспечение должны быть доступны россиянам на всей территории страны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T15:24
2024-12-10T15:36
россия
общество
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965139764_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_47bb0a84d6d1ee4ac87b32d6ba58315c.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Медицинская помощь и лекарственное обеспечение должны быть доступны россиянам на всей территории страны, заявил президент России Владимир Путин."Одна из значимых задач – это, уже отмечал раньше, сохранение жизни и здоровья наших граждан, что предполагает четкую работу первичного звена здравоохранения, развития высокотехнологичной медицины, лекарственного обеспечения. Все это должно быть доступно людям в любом регионе России", - сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
https://ria.ru/20241029/putin-1980735997.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965139764_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f8eba5582b11b3327563039faa00090d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, владимир путин
Россия, Общество, Владимир Путин
Медицинская помощь должна быть доступна по всей России, заявил Путин

Путин: медпомощь должна быть доступна россиянам на всей территории страны

© iStock.com / santypanВрач идет по коридору в больнице
Врач идет по коридору в больнице - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© iStock.com / santypan
Врач идет по коридору в больнице. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Медицинская помощь и лекарственное обеспечение должны быть доступны россиянам на всей территории страны, заявил президент России Владимир Путин.
"Одна из значимых задач – это, уже отмечал раньше, сохранение жизни и здоровья наших граждан, что предполагает четкую работу первичного звена здравоохранения, развития высокотехнологичной медицины, лекарственного обеспечения. Все это должно быть доступно людям в любом регионе России", - сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии III Национального конгресса Национальное здравоохранение 2024 - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Путин рассказал о наработках России в сфере применения ИИ в медицине
29 октября, 16:16
 
РоссияОбществоВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала