https://ria.ru/20241210/putin-1988414250.html

Медицинская помощь должна быть доступна по всей России, заявил Путин

Медицинская помощь должна быть доступна по всей России, заявил Путин - РИА Новости, 10.12.2024

Медицинская помощь должна быть доступна по всей России, заявил Путин

Медицинская помощь и лекарственное обеспечение должны быть доступны россиянам на всей территории страны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T15:24

2024-12-10T15:24

2024-12-10T15:36

россия

общество

владимир путин

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Медицинская помощь и лекарственное обеспечение должны быть доступны россиянам на всей территории страны, заявил президент России Владимир Путин."Одна из значимых задач – это, уже отмечал раньше, сохранение жизни и здоровья наших граждан, что предполагает четкую работу первичного звена здравоохранения, развития высокотехнологичной медицины, лекарственного обеспечения. Все это должно быть доступно людям в любом регионе России", - сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

https://ria.ru/20241029/putin-1980735997.html

россия

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2024

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россия, общество, владимир путин