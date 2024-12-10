https://ria.ru/20241210/putin-1988413315.html

Путин назвал приоритет российских властей

Путин назвал приоритет российских властей - РИА Новости, 10.12.2024

Путин назвал приоритет российских властей

Обеспечение активной и здоровой продолжительной жизни в России является основным приоритетом властей страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T15:21

2024-12-10T15:21

2024-12-10T15:38

россия

общество

владимир путин

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Обеспечение активной и здоровой продолжительной жизни в России является основным приоритетом властей страны, заявил президент РФ Владимир Путин."Безусловно, фундаментальное значение имеет обеспечение активной, здоровой, продолжительной жизни – так называется один из наших национальных проектов", - сказал он на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.Реализация проекта "Продолжительная и активная жизнь" начнется с 2025 года.

https://ria.ru/20241210/putin-1988417831.html

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россия, общество, владимир путин