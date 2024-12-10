https://ria.ru/20241210/putin-1988413315.html
Путин назвал приоритет российских властей
Путин назвал приоритет российских властей - РИА Новости, 10.12.2024
Путин назвал приоритет российских властей
Обеспечение активной и здоровой продолжительной жизни в России является основным приоритетом властей страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T15:21
2024-12-10T15:21
2024-12-10T15:38
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Обеспечение активной и здоровой продолжительной жизни в России является основным приоритетом властей страны, заявил президент РФ Владимир Путин."Безусловно, фундаментальное значение имеет обеспечение активной, здоровой, продолжительной жизни – так называется один из наших национальных проектов", - сказал он на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.Реализация проекта "Продолжительная и активная жизнь" начнется с 2025 года.
https://ria.ru/20241210/putin-1988417831.html
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россия, общество, владимир путин
Россия, Общество, Владимир Путин
Путин назвал приоритет российских властей
Путин назвал приоритетом обеспечение здоровой и долгой жизни граждан
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Обеспечение активной и здоровой продолжительной жизни в России является основным приоритетом властей страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Безусловно, фундаментальное значение имеет обеспечение активной, здоровой, продолжительной жизни – так называется один из наших национальных проектов", - сказал он на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Реализация проекта "Продолжительная и активная жизнь" начнется с 2025 года.