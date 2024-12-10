https://ria.ru/20241210/putin-1988382689.html

ИИ составил список популярных тем вопросов к прямой линии Путина

ИИ составил список популярных тем вопросов к прямой линии Путина - РИА Новости, 10.12.2024

ИИ составил список популярных тем вопросов к прямой линии Путина

Искусственный интеллект сформировал топ-5 самых популярных вопросов граждан к прямой линии президента Владимира Путина, сообщил телеканал "Россия 24". РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T14:05

2024-12-10T14:05

2024-12-10T14:42

общество

россия

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Искусственный интеллект сформировал топ-5 самых популярных вопросов граждан к прямой линии президента Владимира Путина, сообщил телеканал "Россия 24"."По последним данным, которые обновились буквально час назад, топ-5 самых популярных тем, которые интересуют граждан, — это здравоохранение, состояние дорог, домов, работа управляющих компаний, социальные выплаты и расчет пенсий", — говорится в материале.Как отмечает телеканал, рейтинг обновляется несколько раз в день, но эти темы остаются в числе самых популярных. "Топ-5 был создан именно искусственным интеллектом, который в этом году действительно очень сильно помогает операторам кол-центра. Он весьма хорошо распознает речь: чтобы расшифровать голосовое сообщение, искусственному интеллекту понадобится меньше семи секунд. Технологии позволят сотрудникам экономить несколько месяцев работы после окончания сбора вопросов", — пояснили в эфире. В этом году прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря — программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Оставить свои вопросы россияне могут по телефону 8-800-200-40-40, через СМС, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение. Сбор вопросов стартовал в ночь на 8 декабря. Впервые задействованный искусственный интеллект помогает обрабатывать большой массив данных.

https://ria.ru/20241210/peskov-1988361616.html

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общество, россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным