https://ria.ru/20241210/putin-1988377863.html

В Кремле назвали темы предстоящей встречи Путина с правозащитниками

В Кремле назвали темы предстоящей встречи Путина с правозащитниками - РИА Новости, 10.12.2024

В Кремле назвали темы предстоящей встречи Путина с правозащитниками

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о темах, которые будут на повестке встречи президента РФ Владимира Путина с членами президентского Совета РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T13:40

2024-12-10T13:40

2024-12-10T13:40

общество

россия

москва

дмитрий песков

владимир путин

валерий фадеев

справедливая помощь доктора лизы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979754015_0:72:3146:1842_1920x0_80_0_0_94a2f106c4512b2b6b93708fb653e0ac.jpg

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о темах, которые будут на повестке встречи президента РФ Владимира Путина с членами президентского Совета по правам человека, в их числе школьное образование, вопросы миграции, механизмы поиска без вести пропавших в зоне СВО и проблемы уголовно-исполнительной системы. Путин во вторник проведет по видеосвязи традиционное заседание Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. "О реализации поручений по итогам прошлой встречи, о развитии системы школьного образования и о миграционной политике в своем выступлении расскажет советник президента и председатель Совета Валерий Фадеев. Общественный деятель Александр Ионов расскажет о развитии современной системы правозащиты в нашей стране, руководитель автономной некоммерческой организации "Комитет семей воинов Отечества" Юлия Белехова расскажет о совершенствовании механизмов поиска пропавших без вести в зоне СВО", - сообщил Песков журналистам. Ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников на заседании СПЧ будет говорить о применении мер пресечения, не связанных с заключением под стражу, в отношении обвиняемых в ненасильственных преступлениях, а также о проблемах уголовно-исполнительной системы. В ходе заседания выступит также глава благотворительного фонда "Банк еды "Русь" Юлиа Назарова, она расскажет о необходимости налоговых стимулов для развития товарной благотворительности, а президент благотворительной организации "Справедливая помощь доктора Лизы" Ольга Демичева доложит об организации системы оказания плановой медицинской помощи людям без определенного места жительства.

https://ria.ru/20241210/peskov-1988361616.html

https://ria.ru/20241210/putin-1988375572.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, москва, дмитрий песков, владимир путин, валерий фадеев, справедливая помощь доктора лизы