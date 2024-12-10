Рейтинг@Mail.ru
В Кремле назвали темы предстоящей встречи Путина с правозащитниками - РИА Новости, 10.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:40 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/putin-1988377863.html
В Кремле назвали темы предстоящей встречи Путина с правозащитниками
В Кремле назвали темы предстоящей встречи Путина с правозащитниками - РИА Новости, 10.12.2024
В Кремле назвали темы предстоящей встречи Путина с правозащитниками
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о темах, которые будут на повестке встречи президента РФ Владимира Путина с членами президентского Совета РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T13:40
2024-12-10T13:40
общество
россия
москва
дмитрий песков
владимир путин
валерий фадеев
справедливая помощь доктора лизы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979754015_0:72:3146:1842_1920x0_80_0_0_94a2f106c4512b2b6b93708fb653e0ac.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о темах, которые будут на повестке встречи президента РФ Владимира Путина с членами президентского Совета по правам человека, в их числе школьное образование, вопросы миграции, механизмы поиска без вести пропавших в зоне СВО и проблемы уголовно-исполнительной системы. Путин во вторник проведет по видеосвязи традиционное заседание Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. "О реализации поручений по итогам прошлой встречи, о развитии системы школьного образования и о миграционной политике в своем выступлении расскажет советник президента и председатель Совета Валерий Фадеев. Общественный деятель Александр Ионов расскажет о развитии современной системы правозащиты в нашей стране, руководитель автономной некоммерческой организации "Комитет семей воинов Отечества" Юлия Белехова расскажет о совершенствовании механизмов поиска пропавших без вести в зоне СВО", - сообщил Песков журналистам. Ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников на заседании СПЧ будет говорить о применении мер пресечения, не связанных с заключением под стражу, в отношении обвиняемых в ненасильственных преступлениях, а также о проблемах уголовно-исполнительной системы. В ходе заседания выступит также глава благотворительного фонда "Банк еды "Русь" Юлиа Назарова, она расскажет о необходимости налоговых стимулов для развития товарной благотворительности, а президент благотворительной организации "Справедливая помощь доктора Лизы" Ольга Демичева доложит об организации системы оказания плановой медицинской помощи людям без определенного места жительства.
https://ria.ru/20241210/peskov-1988361616.html
https://ria.ru/20241210/putin-1988375572.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979754015_307:0:3036:2047_1920x0_80_0_0_12a6e102b3e7d47765909f2ab58a8377.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, москва, дмитрий песков, владимир путин, валерий фадеев, справедливая помощь доктора лизы
Общество, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Валерий Фадеев, Справедливая помощь Доктора Лизы
В Кремле назвали темы предстоящей встречи Путина с правозащитниками

Песков назвал темы предстоящей встречи Путина с правозащитниками

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о темах, которые будут на повестке встречи президента РФ Владимира Путина с членами президентского Совета по правам человека, в их числе школьное образование, вопросы миграции, механизмы поиска без вести пропавших в зоне СВО и проблемы уголовно-исполнительной системы.
Путин во вторник проведет по видеосвязи традиционное заседание Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Большинство обращений к Путину поступает от женщин, заявил Песков
Вчера, 12:42
"О реализации поручений по итогам прошлой встречи, о развитии системы школьного образования и о миграционной политике в своем выступлении расскажет советник президента и председатель Совета Валерий Фадеев. Общественный деятель Александр Ионов расскажет о развитии современной системы правозащиты в нашей стране, руководитель автономной некоммерческой организации "Комитет семей воинов Отечества" Юлия Белехова расскажет о совершенствовании механизмов поиска пропавших без вести в зоне СВО", - сообщил Песков журналистам.
Ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников на заседании СПЧ будет говорить о применении мер пресечения, не связанных с заключением под стражу, в отношении обвиняемых в ненасильственных преступлениях, а также о проблемах уголовно-исполнительной системы.
В ходе заседания выступит также глава благотворительного фонда "Банк еды "Русь" Юлиа Назарова, она расскажет о необходимости налоговых стимулов для развития товарной благотворительности, а президент благотворительной организации "Справедливая помощь доктора Лизы" Ольга Демичева доложит об организации системы оказания плановой медицинской помощи людям без определенного места жительства.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Обращение мужчины, выжившего в Нагасаки, к Путину вызвало ярость во Франции
Вчера, 13:28
 
ОбществоРоссияМоскваДмитрий ПесковВладимир ПутинВалерий ФадеевСправедливая помощь Доктора Лизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала