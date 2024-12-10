https://ria.ru/20241210/putin-1988377863.html
В Кремле назвали темы предстоящей встречи Путина с правозащитниками
В Кремле назвали темы предстоящей встречи Путина с правозащитниками - РИА Новости, 10.12.2024
В Кремле назвали темы предстоящей встречи Путина с правозащитниками
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о темах, которые будут на повестке встречи президента РФ Владимира Путина с членами президентского Совета РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T13:40
2024-12-10T13:40
2024-12-10T13:40
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дмитрий песков
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валерий фадеев
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о темах, которые будут на повестке встречи президента РФ Владимира Путина с членами президентского Совета по правам человека, в их числе школьное образование, вопросы миграции, механизмы поиска без вести пропавших в зоне СВО и проблемы уголовно-исполнительной системы. Путин во вторник проведет по видеосвязи традиционное заседание Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. "О реализации поручений по итогам прошлой встречи, о развитии системы школьного образования и о миграционной политике в своем выступлении расскажет советник президента и председатель Совета Валерий Фадеев. Общественный деятель Александр Ионов расскажет о развитии современной системы правозащиты в нашей стране, руководитель автономной некоммерческой организации "Комитет семей воинов Отечества" Юлия Белехова расскажет о совершенствовании механизмов поиска пропавших без вести в зоне СВО", - сообщил Песков журналистам. Ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников на заседании СПЧ будет говорить о применении мер пресечения, не связанных с заключением под стражу, в отношении обвиняемых в ненасильственных преступлениях, а также о проблемах уголовно-исполнительной системы. В ходе заседания выступит также глава благотворительного фонда "Банк еды "Русь" Юлиа Назарова, она расскажет о необходимости налоговых стимулов для развития товарной благотворительности, а президент благотворительной организации "Справедливая помощь доктора Лизы" Ольга Демичева доложит об организации системы оказания плановой медицинской помощи людям без определенного места жительства.
https://ria.ru/20241210/peskov-1988361616.html
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общество, россия, москва, дмитрий песков, владимир путин, валерий фадеев, справедливая помощь доктора лизы
Общество, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Валерий Фадеев, Справедливая помощь Доктора Лизы
В Кремле назвали темы предстоящей встречи Путина с правозащитниками
Песков назвал темы предстоящей встречи Путина с правозащитниками