https://ria.ru/20241210/putin-1988342181.html

Дети через кол-центр прямой линии Путина заказывают подарки на Новый год

Дети через кол-центр прямой линии Путина заказывают подарки на Новый год - РИА Новости, 10.12.2024

Дети через кол-центр прямой линии Путина заказывают подарки на Новый год

Колл-центр прямой линии президента РФ Владимира Путина получает много звонков от детей, как правило они "заказывают" себе подарки к Новому году, сообщила... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T11:08

2024-12-10T11:08

2024-12-10T11:08

общество

россия

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Колл-центр прямой линии президента РФ Владимира Путина получает много звонков от детей, как правило они "заказывают" себе подарки к Новому году, сообщила специалист колл-центра Екатерина Черкасова в эфире телеканала "Россия 1". "Очень много звонков с просьбой помочь найти родных, с тематикой СВО. Очень много обращаются дети с какими-либо просьбами к президенту - как правило, к Новому году подарки заказывают", - рассказала она. В этом году прямая линия президента РФ Владимира Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Оставить свои вопросы россияне могут по телефону 8-800-200-40-40, через смс, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение. Сбор вопросов стартовал в ночь на 8 декабря.

https://ria.ru/20241210/voprosy-1988321650.html

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общество, россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным