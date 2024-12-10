Дети через кол-центр прямой линии Путина заказывают подарки на Новый год
"Россия 1": дети через кол-центр прямой линии Путина просят подарки на Новый год
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную "прямую линию" с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную "прямую линию" с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Колл-центр прямой линии президента РФ Владимира Путина получает много звонков от детей, как правило они "заказывают" себе подарки к Новому году, сообщила специалист колл-центра Екатерина Черкасова в эфире телеканала "Россия 1".
"Очень много звонков с просьбой помочь найти родных, с тематикой СВО. Очень много обращаются дети с какими-либо просьбами к президенту - как правило, к Новому году подарки заказывают", - рассказала она.
В этом году прямая линия президента РФ Владимира Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Оставить свои вопросы россияне могут по телефону 8-800-200-40-40, через смс, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение. Сбор вопросов стартовал в ночь на 8 декабря.