Рейтинг@Mail.ru
ПСБ: Нужно развивать механизм спин-оффа для финансирования инноваций - РИА Новости, 10.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:24 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/psb-1988495447.html
ПСБ: Нужно развивать механизм спин-оффа для финансирования инноваций
ПСБ: Нужно развивать механизм спин-оффа для финансирования инноваций - РИА Новости, 10.12.2024
ПСБ: Нужно развивать механизм спин-оффа для финансирования инноваций
Поощрение процессов спин-оффа, или выделения перспективных капиталоемких направлений бизнеса с целью их размещения на фондовой бирже, может способствовать... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T19:24
2024-12-10T19:24
вера подгузова
московская биржа
псб (банк псб)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863420811_0:204:1066:804_1920x0_80_0_0_e8694d1e94c84aedeafcee41a69e9d92.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Поощрение процессов спин-оффа, или выделения перспективных капиталоемких направлений бизнеса с целью их размещения на фондовой бирже, может способствовать привлечению дополнительного капитала частных инвесторов в инновационные компании, считает старший вице-президент — директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова. Подгузова выступила на стратегической сессии "Российская инновационная промышленность сегодня: как минимизировать риски дефицита финансирования и сохранить высокие темпы роста?" в рамках XI Конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес". Сейчас, по ее словам, наблюдается тенденция роста интереса россиян к фондовому рынку и растет количество открытых брокерских счетов, однако число эмитентов на Мосбирже почти не меняется. В качестве стимула для размещения небольших быстрорастущих компаний Подгузова назвала поддержку механизма pre-IPO ― формирования инструментов привлечения стартового капитала перед листингом. "Частные деньги должны работать. Нужно поощрять процессы выделения дополнительных спин-оффов инновационных направлений бизнеса для размещения их на фондовой бирже и привлечения частных инвесторов. Действительно, сейчас у населения, у частных инвесторов, у состоятельных инвесторов есть средства для вложения в развитие дополнительных линий производств. Нужно подумать, как привлечь и повысить доверие потенциальных инвесторов", — приводятся в сообщении ПСБ слова Подгузовой. Она пояснила, что сейчас среди частных инвесторов-физических лиц и в бизнесе существуют разные мнения: кто-то с опасением, а кто-то, наоборот, позитивно подходит к происходящим изменениям, понимая, что сейчас российская экономика выстраивается в новую формулу. Поэтому для реализации потенциала частных инвестиций потребуется системная работа над повышением финансовой грамотности населения и бизнеса. "Мы как банк со своей спецификой являемся институтом развития и видим себя, в том числе, драйвером технологического, инновационного роста наших клиентов, нашего портфеля, а также ставим задачу в формировании дополнительных фондов поддержки развития промышленности", — резюмировала топ-менеджер ПСБ.
https://ria.ru/20241209/psb-1988219973.html
https://ria.ru/20241205/ekspert_ra-1987599671.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863420811_0:199:1066:999_1920x0_80_0_0_b69981e58c14ff4f6aa57d107f70ead2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вера подгузова, московская биржа, псб (банк псб)
Вера Подгузова, Московская биржа, ПСБ (Банк ПСБ)
ПСБ: Нужно развивать механизм спин-оффа для финансирования инноваций

Вера Подгузова: нужно развивать механизм спин-оффа для финансирования инноваций

© Фото : пресс-служба ПСБДиректор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова
Директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© Фото : пресс-служба ПСБ
Директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Поощрение процессов спин-оффа, или выделения перспективных капиталоемких направлений бизнеса с целью их размещения на фондовой бирже, может способствовать привлечению дополнительного капитала частных инвесторов в инновационные компании, считает старший вице-президент — директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова.
Подгузова выступила на стратегической сессии "Российская инновационная промышленность сегодня: как минимизировать риски дефицита финансирования и сохранить высокие темпы роста?" в рамках XI Конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес".
Логотип Промсвязьбанка - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
ПСБ установил в новых регионах 60 тысяч терминалов безналичной оплаты
9 декабря, 17:25
Сейчас, по ее словам, наблюдается тенденция роста интереса россиян к фондовому рынку и растет количество открытых брокерских счетов, однако число эмитентов на Мосбирже почти не меняется. В качестве стимула для размещения небольших быстрорастущих компаний Подгузова назвала поддержку механизма pre-IPO ― формирования инструментов привлечения стартового капитала перед листингом.
"Частные деньги должны работать. Нужно поощрять процессы выделения дополнительных спин-оффов инновационных направлений бизнеса для размещения их на фондовой бирже и привлечения частных инвесторов. Действительно, сейчас у населения, у частных инвесторов, у состоятельных инвесторов есть средства для вложения в развитие дополнительных линий производств. Нужно подумать, как привлечь и повысить доверие потенциальных инвесторов", — приводятся в сообщении ПСБ слова Подгузовой.
Она пояснила, что сейчас среди частных инвесторов-физических лиц и в бизнесе существуют разные мнения: кто-то с опасением, а кто-то, наоборот, позитивно подходит к происходящим изменениям, понимая, что сейчас российская экономика выстраивается в новую формулу. Поэтому для реализации потенциала частных инвестиций потребуется системная работа над повышением финансовой грамотности населения и бизнеса.
"Мы как банк со своей спецификой являемся институтом развития и видим себя, в том числе, драйвером технологического, инновационного роста наших клиентов, нашего портфеля, а также ставим задачу в формировании дополнительных фондов поддержки развития промышленности", — резюмировала топ-менеджер ПСБ.
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
"Эксперт РА" повысил кредитный рейтинг ПСБ до максимального уровня
5 декабря, 19:03
 
Вера ПодгузоваМосковская биржаПСБ (Банк ПСБ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала