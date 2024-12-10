https://ria.ru/20241210/psb-1988495447.html

ПСБ: Нужно развивать механизм спин-оффа для финансирования инноваций

ПСБ: Нужно развивать механизм спин-оффа для финансирования инноваций - РИА Новости, 10.12.2024

ПСБ: Нужно развивать механизм спин-оффа для финансирования инноваций

Поощрение процессов спин-оффа, или выделения перспективных капиталоемких направлений бизнеса с целью их размещения на фондовой бирже, может способствовать... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T19:24

2024-12-10T19:24

2024-12-10T19:24

вера подгузова

московская биржа

псб (банк псб)

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Поощрение процессов спин-оффа, или выделения перспективных капиталоемких направлений бизнеса с целью их размещения на фондовой бирже, может способствовать привлечению дополнительного капитала частных инвесторов в инновационные компании, считает старший вице-президент — директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова. Подгузова выступила на стратегической сессии "Российская инновационная промышленность сегодня: как минимизировать риски дефицита финансирования и сохранить высокие темпы роста?" в рамках XI Конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес". Сейчас, по ее словам, наблюдается тенденция роста интереса россиян к фондовому рынку и растет количество открытых брокерских счетов, однако число эмитентов на Мосбирже почти не меняется. В качестве стимула для размещения небольших быстрорастущих компаний Подгузова назвала поддержку механизма pre-IPO ― формирования инструментов привлечения стартового капитала перед листингом. "Частные деньги должны работать. Нужно поощрять процессы выделения дополнительных спин-оффов инновационных направлений бизнеса для размещения их на фондовой бирже и привлечения частных инвесторов. Действительно, сейчас у населения, у частных инвесторов, у состоятельных инвесторов есть средства для вложения в развитие дополнительных линий производств. Нужно подумать, как привлечь и повысить доверие потенциальных инвесторов", — приводятся в сообщении ПСБ слова Подгузовой. Она пояснила, что сейчас среди частных инвесторов-физических лиц и в бизнесе существуют разные мнения: кто-то с опасением, а кто-то, наоборот, позитивно подходит к происходящим изменениям, понимая, что сейчас российская экономика выстраивается в новую формулу. Поэтому для реализации потенциала частных инвестиций потребуется системная работа над повышением финансовой грамотности населения и бизнеса. "Мы как банк со своей спецификой являемся институтом развития и видим себя, в том числе, драйвером технологического, инновационного роста наших клиентов, нашего портфеля, а также ставим задачу в формировании дополнительных фондов поддержки развития промышленности", — резюмировала топ-менеджер ПСБ.

https://ria.ru/20241209/psb-1988219973.html

https://ria.ru/20241205/ekspert_ra-1987599671.html

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вера подгузова, московская биржа, псб (банк псб)