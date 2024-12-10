https://ria.ru/20241210/programma-1988384432.html

Адресная инвестпрограмма сформирована в Верхневолжье на 2025-2027 годы

Адресная инвестпрограмма сформирована в Верхневолжье на 2025-2027 годы - РИА Новости, 10.12.2024

Адресная инвестпрограмма сформирована в Верхневолжье на 2025-2027 годы

На заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени первым вопросом рассмотрен проект Адресной инвестиционной программы (АИП)... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T14:15

2024-12-10T14:15

2024-12-10T14:15

тверская область

кимры

калязин

кашин

игорь руденя

тверская область

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. На заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени первым вопросом рассмотрен проект Адресной инвестиционной программы (АИП) региона на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Адресная инвестиционная программа сегодня – ключевой элемент стратегического планирования, показатель того, что мы планируем сделать в предстоящие три года в части комплексного развития нашей территории. Муниципалитеты должны реализовывать пусть не всегда масштабные, но необходимые для экономики и социума проекты. Кроме того, важно проработать перспективные объекты программы. Прежде всего, они должны быть связаны с обращениями граждан и глав территорий", - цитирует пресс-служба Руденю. Губернатор акцентировал, что все объекты, включенные в АИП Тверской области, должны быть полностью обеспечены необходимой документацией, согласованы с администрациями муниципалитетов и проработаны с потенциальными исполнителями. При этом, как отметил губернатор, за своевременную и качественную реализацию работ на объектах, вошедших в АИП, несут ответственность как исполнительные органы Тверской области, так и главы муниципалитетов. В следующем году планируется дальнейшее увеличение объемов бюджетного финансирования Адресной инвестиционной программы Тверской области до более чем 22 миллиарда рублей. Всего в ближайшие три года в рамках АИП предусмотрено строительство 66 объектов в 25 муниципалитетах. Ключевым направлением работы является модернизация дорожной сети. На дорожные объекты с 2025 по 2027 годы планируется направить порядка 40% средств программы. Также в числе приоритетов – создание современных объектов здравоохранения, газификация, развитие отраслей образования, физической культуры и спорта, туризма. Значимый объект Адресной инвестпрограммы в дорожной сфере – реконструкция дороги Большое Эскино – Трестино – Жданово. На западе Верхневолжья по инициативе губернатора формируется транспортная хорда, которая соединит между собой три федеральные трассы М-9, М-10 и М-11, повысит транспортную доступность истока реки Волги и озера Селигер. В 2024 году стартовал второй этап проекта. Всего будет реконструировано 38 километров дороги. Среди ключевых объектов АИП сферы здравоохранения – Детская областная больница, Бежецкая ЦРБ, которая станет крупным межмуниципальным центром. В программу также вошло строительство новых газовых котельных для ОКБ и ряда центральных районных больниц. В сфере образования в программе заявлен ввод новых школ в Кимрах, Бежецке, селе Нерль Калязинского округа, здания детского дома в Калязине. Спортивное направление включает создание спортивных комплексов в Бежецке, Калязине, Кимрах и Кашине, Торжке. В Адресную инвестиционную программу включены объекты газификации региона. В туристический блок АИП вошли развитие железнодорожного пассажирского сообщения, сетевой инфраструктуры, необходимой для повышения качества обслуживания гостей.

https://ria.ru/20241209/rudenya-1988224236.html

https://ria.ru/20241207/muzey-1987889327.html

кимры

калязин

кашин

тверская область

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кимры, калязин, кашин, игорь руденя, тверская область