https://ria.ru/20241210/pridnestrove-1988316948.html

В Приднестровье оценили перспективы развития отношений с Россией

В Приднестровье оценили перспективы развития отношений с Россией - РИА Новости, 10.12.2024

В Приднестровье оценили перспективы развития отношений с Россией

Отношения России и Приднестровья в перспективе выйдут на новый уровень развития, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T09:12

2024-12-10T09:12

2024-12-10T09:12

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виталий игнатьев

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ТИРАСПОЛЬ, 10 дек — РИА Новости. Отношения России и Приднестровья в перспективе выйдут на новый уровень развития, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев. "Международная ситуация, несмотря на всю глубину противоречий, находится в динамике, и любые навязанные ограничения не могут длиться вечно. Не сомневаюсь в том, что в перспективе деловые, гуманитарные и культурные отношения Приднестровья и России выйдут на новый уровень развития, поскольку у нас прочный общий историко-цивилизационный фундамент", - сказал Игнатьев. Глава МИД ПМР также отметил, что сегодня отношения между Россией и Приднестровьем – это отношения стратегического партнёрства и исторически сложившегося союзничества. По его словам, Россия в полной мере реализует свою миссию миротворца на Днестре, как посредник и гарант ответственно исполняет обязательства в переговорном процессе, оказывает социальную и гуманитарную поддержку населению Приднестровья, включая российских граждан. "Нельзя обойти вниманием тот факт, что Молдова стремится нарушить эти важные для Приднестровья связи: высылает российских дипломатов, что мешает работе пункта консульского обслуживания в Тирасполе, через таможенные пошлины фактически изымает в свой бюджет часть российской гуманитарной помощи, которую наиболее социально уязвимая категория приднестровцев получает в виде пенсий и т.н. "хлебных надбавок", оказывает массовый психологический прессинг на приднестровцев с российским гражданством при прохождении процедур контроля в аэропорту, запрещает экспорт на российский рынок и др.", - отметил Игнатьев. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. Читайте полный текст интервью Виталия Игнатьева >>

https://ria.ru/20241001/rossija-1975657230.html

https://ria.ru/20241105/kreml-1981908176.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, молдавия, виталий игнатьев, приднестровская молдавская республика