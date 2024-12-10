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В Приднестровье оценили перспективы развития отношений с Россией - РИА Новости, 10.12.2024
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09:12 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/pridnestrove-1988316948.html
В Приднестровье оценили перспективы развития отношений с Россией
В Приднестровье оценили перспективы развития отношений с Россией - РИА Новости, 10.12.2024
В Приднестровье оценили перспективы развития отношений с Россией
Отношения России и Приднестровья в перспективе выйдут на новый уровень развития, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T09:12
2024-12-10T09:12
в мире
россия
молдавия
виталий игнатьев
приднестровская молдавская республика
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ТИРАСПОЛЬ, 10 дек — РИА Новости. Отношения России и Приднестровья в перспективе выйдут на новый уровень развития, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев. "Международная ситуация, несмотря на всю глубину противоречий, находится в динамике, и любые навязанные ограничения не могут длиться вечно. Не сомневаюсь в том, что в перспективе деловые, гуманитарные и культурные отношения Приднестровья и России выйдут на новый уровень развития, поскольку у нас прочный общий историко-цивилизационный фундамент", - сказал Игнатьев. Глава МИД ПМР также отметил, что сегодня отношения между Россией и Приднестровьем – это отношения стратегического партнёрства и исторически сложившегося союзничества. По его словам, Россия в полной мере реализует свою миссию миротворца на Днестре, как посредник и гарант ответственно исполняет обязательства в переговорном процессе, оказывает социальную и гуманитарную поддержку населению Приднестровья, включая российских граждан. "Нельзя обойти вниманием тот факт, что Молдова стремится нарушить эти важные для Приднестровья связи: высылает российских дипломатов, что мешает работе пункта консульского обслуживания в Тирасполе, через таможенные пошлины фактически изымает в свой бюджет часть российской гуманитарной помощи, которую наиболее социально уязвимая категория приднестровцев получает в виде пенсий и т.н. "хлебных надбавок", оказывает массовый психологический прессинг на приднестровцев с российским гражданством при прохождении процедур контроля в аэропорту, запрещает экспорт на российский рынок и др.", - отметил Игнатьев. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. Читайте полный текст интервью Виталия Игнатьева &gt;&gt;
https://ria.ru/20241001/rossija-1975657230.html
https://ria.ru/20241105/kreml-1981908176.html
россия
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приднестровская молдавская республика
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в мире, россия, молдавия, виталий игнатьев, приднестровская молдавская республика
В мире, Россия, Молдавия, Виталий Игнатьев, Приднестровская Молдавская Республика
В Приднестровье оценили перспективы развития отношений с Россией

Глава МИД ПМР Игнатьев ожидает выхода отношений с РФ на новый уровень развития

© Министерство иностранных дел ПМРМинистр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев
Министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© Министерство иностранных дел ПМР
Министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 10 дек — РИА Новости. Отношения России и Приднестровья в перспективе выйдут на новый уровень развития, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
"Международная ситуация, несмотря на всю глубину противоречий, находится в динамике, и любые навязанные ограничения не могут длиться вечно. Не сомневаюсь в том, что в перспективе деловые, гуманитарные и культурные отношения Приднестровья и России выйдут на новый уровень развития, поскольку у нас прочный общий историко-цивилизационный фундамент", - сказал Игнатьев.
Верховный Совет непризнанной Приднестровской Молдавской Республики - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Россия имеет возможности для поддержки Приднестровья, заявили в МИД ПМР
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Глава МИД ПМР также отметил, что сегодня отношения между Россией и Приднестровьем – это отношения стратегического партнёрства и исторически сложившегося союзничества. По его словам, Россия в полной мере реализует свою миссию миротворца на Днестре, как посредник и гарант ответственно исполняет обязательства в переговорном процессе, оказывает социальную и гуманитарную поддержку населению Приднестровья, включая российских граждан.
"Нельзя обойти вниманием тот факт, что Молдова стремится нарушить эти важные для Приднестровья связи: высылает российских дипломатов, что мешает работе пункта консульского обслуживания в Тирасполе, через таможенные пошлины фактически изымает в свой бюджет часть российской гуманитарной помощи, которую наиболее социально уязвимая категория приднестровцев получает в виде пенсий и т.н. "хлебных надбавок", оказывает массовый психологический прессинг на приднестровцев с российским гражданством при прохождении процедур контроля в аэропорту, запрещает экспорт на российский рынок и др.", - отметил Игнатьев.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Читайте полный текст интервью Виталия Игнатьева >>
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
В Кремле назвали подход Кишинева к судьбе Приднестровья неконструктивным
5 ноября, 12:33
 
В миреРоссияМолдавияВиталий ИгнатьевПриднестровская Молдавская Республика
 
 
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