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Виталий Игнатьев: Молдавия обирает Приднестровье

Виталий Игнатьев: Молдавия обирает Приднестровье - РИА Новости, 10.12.2024

Виталий Игнатьев: Молдавия обирает Приднестровье

В Молдавии отказываются подписать предложенную приднестровской стороной декларацию о приверженности мирным методам урегулирования. При этом в Тирасполе... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T09:00

2024-12-10T09:00

2024-12-10T09:00

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В Молдавии отказываются подписать предложенную приднестровской стороной декларацию о приверженности мирным методам урегулирования. При этом в Тирасполе утверждают, что Кишинев усилил экономическое давление. Всю ситуацию в регионе осложняет и возможное прекращение подачи российского газа, так как в конце года заканчивается договор о транзите голубого топлива в Европу через Украину. Представители Молдавии не выходили с идеей о специальном обсуждении вопроса поставок газа и энергоснабжения в рамках переговорного процесса, заявил РИА Новости министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев. В интервью корреспонденту агентства он рассказал о сложных отношениях Кишинева и Тирасполя, работе ОБСЕ в процессе приднестровского урегулирования и необходимости сохранения военного присутствия России на Днестре.– Кишинев отказывается подписывать новый текст декларации о приверженности мирным методам урегулирования. В Молдавии настаивают на том, что в документе должен быть прописан пункт о территориальной целостности. Можно ли в такой ситуации говорить о равноправном диалоге между сторонами, если одна из них отказывается подписывать документ о мирных переговорах?– Тот факт, что на инициативу Приднестровья молдавский переговорщик отвечает через СМИ, лишь подчеркивает незаинтересованность Молдовы в нормальном взаимодействии в рамках переговорного процесса. Отмечу, что представленный нами еще в мае текст декларации обсуждался на заседании представителей по политическим вопросам 19 ноября. В ходе обсуждения (вице-премьер Молдавии – ред.) Олег Серебрян продемонстрировал готовность пересмотреть предложение РМ об отсылке к резолюциям СМИД ОБСЕ, упоминающим так называемую "территориальную целостность", что зафиксировано всеми участниками встречи. На следующий день приднестровская сторона официально направила скорректированный проект декларации, включающий согласованные положения и формулировки, ранее представленные в рамках посреднических усилий Миссией ОБСЕ. У Кишинева отсутствуют обоснованные аргументы, чтобы уклониться от подписания декларации. Именно поэтому, продолжая затягивать время, политпредставитель РМ вместо дипломатической работы озвучивает свои интерпретации в СМИ. Такое поведение заставляет сомневаться в искренности мирных деклараций руководства Молдовы и в готовности РМ к адекватному диалогу.– В Молдавии говорят, что обязательно продолжат шаги для интеграции в экономическое и фискальное пространство Приднестровья. Одним из таких шагов стало введение таможенных пошлин Кишиневом. Какой ущерб понесла приднестровская экономика от этих действий? К чему могут привести новые шаги Кишинева в данном направлении?– Молдова усилила экономическое давление на Приднестровье с начала этого года. Все это время вопрос отмены необоснованных таможенных пошлин – ключевой в повестке переговоров, но Молдова остается безучастной, реакции нет. Мотив такого поведения очевиден – за девять месяцев приднестровские предприятия перечислили в молдавский бюджет 9,5 миллионов долларов. Это нелегитимные финансовые поборы, изъятые у населения Приднестровья в виде таможенных пошлин, спровоцировавших рост цен на промтовары и продукты питания, медикаменты, строительные материалы и другое.Давление на таможенно-экономическом направлении – далеко не единственный фактор дискриминационного отношения со стороны Молдовы. Проблемы с импортом, блокирование банковской деятельности, ужесточение и перевод на возмездную основу процедур регистрации и лицензирования – все эти действия нацелены на подрыв экономики Приднестровья. Видимо, именно так в Молдове видят так называемую "интеграцию в единое таможенное пространство".Деструктивные действия Молдовы, идущие вразрез с договоренностями переговорного процесса, нивелируют доверие, подрывают основы мирного диалога, нарушают базовые права граждан в противоречие международным нормам и обязательствам, препятствуют нормальной жизни людей и их социальной защищенности.– В Приднестровье остановлены три крупных машиностроительных предприятия из-за того, что в Молдавии считают их продукцию двойного назначения. Сотни сотрудников заводов фактически остались без работы. В Кишиневе говорят, что такая проблема актуальна и у них. Какое разрешение данной ситуации видят в Тирасполе?– Санкции в отношении трех промышленных предприятий Приднестровья – "Молдавизолита", "Потенциала" и "Электромаша" – очередной пример политизированного ограничения экономической деятельности Приднестровской Молдавской Республики. Кишинев блокирует торгово-экономические связи Приднестровья, останавливает десятилетиями отлаженный экспорт продукции, которая, как подтвердили эксперты на всех уровнях, имеет исключительно мирное, бытовое применение. Одновременно с этим представители Молдовы рапортуют о росте доли экспорта Приднестровья на европейские рынки. Это очевидная манипуляция статистикой. Жертвами политических амбиций РМ стали тысячи приднестровцев, оставшихся без работы и средств к существованию. Решение в этой ситуации есть – незамедлительно начать конструктивный диалог о снятии ограничений на внешнеэкономическую деятельность приднестровских экономических агентов. Наши предложения по этому вопросу давно на переговорном столе.– В следующем году в ОБСЕ будет председательствовать Финляндия. Уже известно, что на приднестровском направлении вместо Томас Майер-Хартинга будет работать новый спецпредставитель председателя ОБСЕ. Может ли сейчас ОБСЕ как-то активизировать процесс урегулирования на Днестре?– Этот год, как и несколько предыдущих, можно назвать "периодом упущенных возможностей" в переговорном процессе. Необоснованная пауза чрезмерно затянулась. Ежегодно сменяющиеся действующие председательства в ОБСЕ официально обозначают одним из приоритетов своей работы процесс урегулирования. Тем самым они принимают на себя ответственность в непростых геополитических условиях обеспечить работу по налаживанию коммуникации, возвращению за переговорный стол, реализации практических инициатив и разрешению накопившихся проблем. Однако после 2019 года стагнация международного диалога из года в год продолжается, и ни одно из последующих председательств не достигло даже минимального успеха в урегулировании. Это отнюдь не означает, что так будет всегда. Исходя из опыта председательства Финляндии в ОБСЕ в 2008 году, Приднестровье желало бы увидеть активную работу Хельсинки на треке урегулирования. Шестнадцать лет назад именно Финляндия впервые применила практику назначения спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ, добилась после длительной паузы возобновления встреч руководителей государств и постепенного восстановления работы площадки "Постоянного совещания…" (на тот момент неформальных консультаций), активно занималась банковскими и торгово-экономическими проблемами.Приднестровье традиционно открыто к активной работе на всех легитимных переговорных площадках, включая взаимодействие с финским председательством. В числе наших приоритетов – защита прав человека, безопасность и свобода передвижения граждан, деблокирование торгово-экономической и банковско-финансовой деятельности, активизация дипломатического инструментария, включая подписание декларации о приверженности мирным методам. Если финская дипломатия в год 50-летия Хельсинского заключительного акта СБСЕ будет демонстрировать нацеленность на практические решения и равноправный партнерский диалог, то в лице Приднестровья она найдёт надёжного и последовательного собеседника.– Молдавия в 2,5 раза увеличила цены на оформление нейтральных номеров для выезда за рубеж гражданам Приднестровья в пунктах регистрации транспортных средств в городах Тирасполь и Рыбница. Как такие шаги отражаются на работе данного механизма? Остается ли он востребованным приднестровскими автомобилистами?– Спрос на услуги в ПРТС высокий, однако количество ежемесячно регистрируемых автомобилей значительно ниже плановых значений, что связано с целым рядом факторов, вытекающих из частичного неисполнения Молдовой собственных обязательств (недопуск к регистрации автомобилей, импортированных после 24 апреля 2018 года, недокомплект специалистов с молдавской стороны, проблема водительских удостоверений). Необоснованно завышенные тарифы – один из таких отрицательно воздействующих элементов, по которому консультации продолжаются. Приднестровье акцентирует внимание на том, что Молдова не несет расходов по изготовлению нейтральных номерных знаков, коммунальным платежам и другим услугам, текущему ремонту помещений, следовательно, имеет конкретные возможности применять низкие ставки в ПРТС в Тирасполе и Рыбнице.– В Молдавии политики и эксперты запустили целую информационную кампанию о том, что якобы Россия меняет свою политику в отношении Приднестровья. Как вы думаете с чем это связано? Как вы сегодня оцениваете приднестровско-российские отношения?– Отношения между Россией и Приднестровьем – это отношения стратегического партнерства и исторически сложившегося союзничества, проистекающего из неразрывных многовековых связей, включая очевидную близость идентичности приднестровского и многонационального российского народов. Россия в полной мере реализует свою миссию миротворца на Днестре, как посредник и гарант ответственно исполняет обязательства в переговорном процессе, оказывает социальную и гуманитарную поддержку населению Приднестровья, включая российских граждан.Нельзя обойти вниманием тот факт, что Молдова стремится нарушить эти важные для Приднестровья связи: высылает российских дипломатов, что мешает работе пункта консульского обслуживания в Тирасполе, через таможенные пошлины фактически изымает в свой бюджет часть российской гуманитарной помощи, которую наиболее социально уязвимая категория приднестровцев получает в виде пенсий и так называемых "хлебных надбавок", оказывает массовый психологический прессинг на приднестровцев с российским гражданством при прохождении процедур контроля в аэропорту, запрещает экспорт на российский рынок.Однако важно понимать, что международная ситуация, несмотря на всю глубину противоречий, находится в динамике, и любые навязанные ограничения не могут длиться вечно. Не сомневаюсь в том, что в перспективе деловые, гуманитарные и культурные отношения Приднестровья и России выйдут на новый уровень развития, поскольку у нас прочный общий историко-цивилизационный фундамент.– Продолжаются нападки на миротворческую операцию на Днестре. Недавно премьер Молдавии Дарин Речан заявил, что Россия должна вывести свои войска из Приднестровья, а молдавский МИД обвинил Москву в нарушении конституционного нейтралитета посредством присутствия российских войск на Днестре. Какой риск несут такие заявления Кишинева для сохранения мира и стабильности в Приднестровье?– В условиях геополитической нестабильности и различных потрясений руководство любого государства должно проявлять особую взвешенность и прозорливость, чего, увы, часто не наблюдается со стороны соседней Молдовы. Российские военные в Приднестровье реализуют абсолютно легитимные и согласованные задачи, нацеленные на поддержание мира и безопасности, и тем самым никак не нарушают молдавский "нейтралитет", наоборот, создают условия для мирного ведения процесса урегулирования. Чего нельзя сказать о многочисленных центрах военизированного присутствия США, НАТО и ЕС в Молдове с неопределенными целями и задачами. В Приднестровье полностью поддерживают деятельность миротворческой операции и ОГРВ, что подтверждено итогами референдума. Кстати, согласно молдавским социологическим опросам, конституционный принцип нейтралитета в Молдове имеет существенную общественную поддержку населения. Миротворческая миссия сохраняет свою полную юридическую, дипломатическую и организационную легитимность, социальное одобрение. Приднестровье продолжит активную работу в органах управления миротворческой операцией – ОКК, ОВК – независимо от чьих-то политизированных деклараций, рассчитанных на внешнюю аудиторию.– Вице-премьер Молдавии Олег Серебрян недавно заявил, что реинтеграция Приднестровье будет стоить примерно миллиард долларов США. При этом в Кишиневе считают, что возможное объединение Приднестровья и Молдавии быстро окупится. Как к таким подсчетам относятся в Тирасполе? Возможен ли такой сценарий в условиях того, что Кишинев до сих пор не озвучил свой план урегулирования замороженного конфликта?– Рассуждения о молдо-приднестровском конфликте в рамках логики "калькулятора" лишь означают отсутствие реального понимания сущности этой комплексной проблемы, а значит, и неспособность и неготовность ее решать в ответственном и адекватном русле.Десять лет назад в Молдове украли миллиард из банковской системы. За последние четыре года Кишинев получил свыше трех миллиардов долларов внешней помощи в виде грантов и кредитов. Однако ситуация в переговорном процессе продолжает деградировать. Не лучше дела обстоят и внутри самой Молдовы. Как видим, многолетнее активное освоение западных денежных средств остается без должного практического результата. Похоже, Кишиневу становится все сложнее привлекать внешние ресурсы, раз главный переговорщик от Молдовы принялся спекулировать на теме финансовой стоимости урегулирования. Исходя из озвученного моим визави, получился полноценный сеанс саморазоблачения и публичного признания в том, что Молдова уже обирает Приднестровье, будет расширять поборы и при этом засматривается на приднестровские ресурсы и предприятия (в частности, он оценил в миллиард долларов металлургический завод в Рыбнице).– Недавно Олег Серебрян также посетовал на якобы отказ Тирасполя от создания рабочей группы по вопросам энергетики на платформе "1+1". Как полагаете, могла бы такая группа положительно повлиять на нынешнюю ситуацию?– Мой визави в попытке уклониться от ответственности за допущенные просчеты продолжает транслировать выдумки. Ни Олег Серебрян, ни его предшественники не выходили с идеей о специальном обсуждении вопроса поставок газа и энергоснабжения в рамках переговорного процесса, не включали данную тему в повестку в последние несколько лет и не инициировали создание профильных экспертных (рабочих) групп. Нет таких обращений в нашей дипломатической переписке и сегодня. Наша недавняя встреча в качестве представителей по политическим вопросам состоялась 19 ноября, на ней Серебрян не поднимал газовую проблему, что могут подтвердить посредники и наблюдатели, лично присутствовавшие на заседании. Видимо, на фоне назревающих проблем представители Молдовы пытаются как-то оправдать свое бездействие и неготовность к предметной работе с Приднестровьем. Но такие выдумки легко проверяются, хоть и оставляют неприятный осадок.

https://ria.ru/20241205/dolg-1987405384.html

https://ria.ru/20241209/pridnestrove-1988221757.html

https://ria.ru/20241119/pmr-1984650717.html

https://ria.ru/20241111/sandu-1983002828.html

https://ria.ru/20241105/kreml-1981908176.html

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интервью - авторы, молдавия, кишинев, тирасполь, виталий игнатьев, обсе, нато, евросоюз, приднестровская молдавская республика, интервью