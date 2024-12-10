https://ria.ru/20241210/povedenie-1988464567.html

Путин высказался о возвращении оценки за поведение для школьников

Путин высказался о возвращении оценки за поведение для школьников - РИА Новости, 10.12.2024

Путин высказался о возвращении оценки за поведение для школьников

Президент России Владимир Путин заявил, что тему оценок поведения школьников надо обсудить с родителями и специалистами, но в случае возвращения такого... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T17:23

2024-12-10T17:23

2024-12-10T18:10

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что тему оценок поведения школьников надо обсудить с родителями и специалистами, но в случае возвращения такого оценивания это должно на что-то влиять, иметь какой-то результат. Путин во вторник в режиме видеосвязи проводит традиционное заседание с членами СПЧ. Встреча приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается в мире 10 декабря. "Честно говоря, я даже не знал, что у нас отсутствует оценка за поведение. Если ее нельзя ставить, значит, были какие-то причины у тех, кто принял такое решение. Безусловно, это нужно обсудить. Но если оценка за поведение будет возвращена, то нужно, чтобы она на что-то влияла... Она должна быть равноценной с другими оценками... Согласен, что нужно это со специалистами, с родительским сообществом пообсуждать - и принять взвешенное решение", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20241003/putin-1976258743.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин удивился, что из российских школ пропали оценки за поведение Путин удивился, что из российских школ пропали оценки за поведение 2024-12-10T17:23 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование