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Путин высказался о возвращении оценки за поведение для школьников - РИА Новости, 10.12.2024
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17:23 10.12.2024 (обновлено: 18:10 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/povedenie-1988464567.html
Путин высказался о возвращении оценки за поведение для школьников
Путин высказался о возвращении оценки за поведение для школьников - РИА Новости, 10.12.2024
Путин высказался о возвращении оценки за поведение для школьников
Президент России Владимир Путин заявил, что тему оценок поведения школьников надо обсудить с родителями и специалистами, но в случае возвращения такого... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T17:23
2024-12-10T18:10
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что тему оценок поведения школьников надо обсудить с родителями и специалистами, но в случае возвращения такого оценивания это должно на что-то влиять, иметь какой-то результат. Путин во вторник в режиме видеосвязи проводит традиционное заседание с членами СПЧ. Встреча приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается в мире 10 декабря. "Честно говоря, я даже не знал, что у нас отсутствует оценка за поведение. Если ее нельзя ставить, значит, были какие-то причины у тех, кто принял такое решение. Безусловно, это нужно обсудить. Но если оценка за поведение будет возвращена, то нужно, чтобы она на что-то влияла... Она должна быть равноценной с другими оценками... Согласен, что нужно это со специалистами, с родительским сообществом пообсуждать - и принять взвешенное решение", - сказал глава государства.
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Путин удивился, что из российских школ пропали оценки за поведение
Путин удивился, что из российских школ пропали оценки за поведение
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общество, россия, владимир путин, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Путин, Образование - Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин высказался о возвращении оценки за поведение для школьников

Путин призвал обсудить возвращение оценки за поведение в школе со специалистами

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что тему оценок поведения школьников надо обсудить с родителями и специалистами, но в случае возвращения такого оценивания это должно на что-то влиять, иметь какой-то результат.
Путин во вторник в режиме видеосвязи проводит традиционное заседание с членами СПЧ. Встреча приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается в мире 10 декабря.
"Честно говоря, я даже не знал, что у нас отсутствует оценка за поведение. Если ее нельзя ставить, значит, были какие-то причины у тех, кто принял такое решение. Безусловно, это нужно обсудить. Но если оценка за поведение будет возвращена, то нужно, чтобы она на что-то влияла... Она должна быть равноценной с другими оценками... Согласен, что нужно это со специалистами, с родительским сообществом пообсуждать - и принять взвешенное решение", - сказал глава государства.
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