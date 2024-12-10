https://ria.ru/20241210/pomosch-1988448714.html
Путин призвал сделать все для помощи бездомным
Путин призвал сделать все для помощи бездомным - РИА Новости, 10.12.2024
Путин призвал сделать все для помощи бездомным
Люди без постоянного места жительства относятся к наиболее уязвимой категории, поэтому нужно сделать все, чтобы их поддержать, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T16:54
2024-12-10T16:54
2024-12-10T16:55
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988420969_0:90:3361:1981_1920x0_80_0_0_3eb205319fbdfabf90f8d70ef95e78b8.jpg
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Люди без постоянного места жительства относятся к наиболее уязвимой категории, поэтому нужно сделать все, чтобы их поддержать, заявил президент России Владимир Путин."Если уж мы бездомным животным стараемся оказать помощь, то людям, которые оказались в такой сложной жизненной ситуации, помощь оказать обязаны, если, конечно, мы сами люди", — сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.Он отметил, что категория людей, которые не имеют постоянного места жительства, наиболее уязвима, поэтому здесь еще очень многое нужно сделать, чтобы их поддержать.
https://ria.ru/20241006/bezdomnye-1976344782.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988420969_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_30f66fabe9efc3a4cad0f4a9d106d680.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин призвал сделать все для помощи бездомным
Путин призвал сделать все для помощи и поддержки бездомных людей