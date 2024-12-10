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Путин призвал сделать все для помощи бездомным - РИА Новости, 10.12.2024
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16:54 10.12.2024 (обновлено: 16:55 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/pomosch-1988448714.html
Путин призвал сделать все для помощи бездомным
Путин призвал сделать все для помощи бездомным - РИА Новости, 10.12.2024
Путин призвал сделать все для помощи бездомным
Люди без постоянного места жительства относятся к наиболее уязвимой категории, поэтому нужно сделать все, чтобы их поддержать, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T16:54
2024-12-10T16:55
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Люди без постоянного места жительства относятся к наиболее уязвимой категории, поэтому нужно сделать все, чтобы их поддержать, заявил президент России Владимир Путин."Если уж мы бездомным животным стараемся оказать помощь, то людям, которые оказались в такой сложной жизненной ситуации, помощь оказать обязаны, если, конечно, мы сами люди", — сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.Он отметил, что категория людей, которые не имеют постоянного места жительства, наиболее уязвима, поэтому здесь еще очень многое нужно сделать, чтобы их поддержать.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин призвал сделать все для помощи бездомным

Путин призвал сделать все для помощи и поддержки бездомных людей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции ежегодное заседание СПЧ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции ежегодное заседание СПЧ - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции ежегодное заседание СПЧ
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Люди без постоянного места жительства относятся к наиболее уязвимой категории, поэтому нужно сделать все, чтобы их поддержать, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Если уж мы бездомным животным стараемся оказать помощь, то людям, которые оказались в такой сложной жизненной ситуации, помощь оказать обязаны, если, конечно, мы сами люди", — сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Он отметил, что категория людей, которые не имеют постоянного места жительства, наиболее уязвима, поэтому здесь еще очень многое нужно сделать, чтобы их поддержать.
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