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Путин призвал сделать все для помощи бездомным

Путин призвал сделать все для помощи бездомным - РИА Новости, 10.12.2024

Путин призвал сделать все для помощи бездомным

Люди без постоянного места жительства относятся к наиболее уязвимой категории, поэтому нужно сделать все, чтобы их поддержать, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T16:54

2024-12-10T16:54

2024-12-10T16:55

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Люди без постоянного места жительства относятся к наиболее уязвимой категории, поэтому нужно сделать все, чтобы их поддержать, заявил президент России Владимир Путин."Если уж мы бездомным животным стараемся оказать помощь, то людям, которые оказались в такой сложной жизненной ситуации, помощь оказать обязаны, если, конечно, мы сами люди", — сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.Он отметил, что категория людей, которые не имеют постоянного места жительства, наиболее уязвима, поэтому здесь еще очень многое нужно сделать, чтобы их поддержать.

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россия

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Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, общество