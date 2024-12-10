https://ria.ru/20241210/pomosch-1988412446.html
Путин отметил эффективную деятельность правозащитников в России
Путин отметил эффективную деятельность правозащитников в России - РИА Новости, 10.12.2024
Путин отметил эффективную деятельность правозащитников в России
Президент РФ Владимир Путин отметил эффективную деятельность правозащитников в России в помощи гражданам страны. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T15:19
2024-12-10T15:19
2024-12-10T15:39
россия
совет по правам человека при президенте рф (спч)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил эффективную деятельность правозащитников в России в помощи гражданам страны."Понимаю, что подчас очень непросто добиваться справедливого решения вопросов, с которыми к вам люди обращаются. Но в большинстве случаев вы справляетесь с этими задачами, стремитесь сделать все, что от вас зависит", - сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.Он отметил, что правозащитники всегда находятся на стороне правды и интересов человека.
https://ria.ru/20241210/moskalkova-1988172870.html
россия
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Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
2024-12-10T15:19
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PT1M01S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, совет по правам человека при президенте рф (спч), владимир путин, общество
Россия, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), Владимир Путин, Общество
Путин отметил эффективную деятельность правозащитников в России
Путин отметил эффективную деятельность правозащитников в помощи россиянам