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Путин отметил эффективную деятельность правозащитников в России - РИА Новости, 10.12.2024
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15:19 10.12.2024 (обновлено: 15:39 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/pomosch-1988412446.html
Путин отметил эффективную деятельность правозащитников в России
Путин отметил эффективную деятельность правозащитников в России - РИА Новости, 10.12.2024
Путин отметил эффективную деятельность правозащитников в России
Президент РФ Владимир Путин отметил эффективную деятельность правозащитников в России в помощи гражданам страны. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T15:19
2024-12-10T15:39
россия
совет по правам человека при президенте рф (спч)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил эффективную деятельность правозащитников в России в помощи гражданам страны."Понимаю, что подчас очень непросто добиваться справедливого решения вопросов, с которыми к вам люди обращаются. Но в большинстве случаев вы справляетесь с этими задачами, стремитесь сделать все, что от вас зависит", - сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.Он отметил, что правозащитники всегда находятся на стороне правды и интересов человека.
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Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
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россия, совет по правам человека при президенте рф (спч), владимир путин, общество
Россия, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), Владимир Путин, Общество
Путин отметил эффективную деятельность правозащитников в России

Путин отметил эффективную деятельность правозащитников в помощи россиянам

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил эффективную деятельность правозащитников в России в помощи гражданам страны.
"Понимаю, что подчас очень непросто добиваться справедливого решения вопросов, с которыми к вам люди обращаются. Но в большинстве случаев вы справляетесь с этими задачами, стремитесь сделать все, что от вас зависит", - сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Он отметил, что правозащитники всегда находятся на стороне правды и интересов человека.
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