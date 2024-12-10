https://ria.ru/20241210/pomosch-1988412446.html

Путин отметил эффективную деятельность правозащитников в России

Путин отметил эффективную деятельность правозащитников в России - РИА Новости, 10.12.2024

Путин отметил эффективную деятельность правозащитников в России

Президент РФ Владимир Путин отметил эффективную деятельность правозащитников в России в помощи гражданам страны. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T15:19

2024-12-10T15:19

2024-12-10T15:39

россия

совет по правам человека при президенте рф (спч)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил эффективную деятельность правозащитников в России в помощи гражданам страны."Понимаю, что подчас очень непросто добиваться справедливого решения вопросов, с которыми к вам люди обращаются. Но в большинстве случаев вы справляетесь с этими задачами, стремитесь сделать все, что от вас зависит", - сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.Он отметил, что правозащитники всегда находятся на стороне правды и интересов человека.

https://ria.ru/20241210/moskalkova-1988172870.html

россия

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Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека 2024-12-10T15:19 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, совет по правам человека при президенте рф (спч), владимир путин, общество