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В Польше хотят законодательно разрешить вступать в ряды ВСУ, пишут СМИ - РИА Новости, 10.12.2024
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19:50 10.12.2024 (обновлено: 20:31 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/polsha-1988499323.html
В Польше хотят законодательно разрешить вступать в ряды ВСУ, пишут СМИ
В Польше хотят законодательно разрешить вступать в ряды ВСУ, пишут СМИ - РИА Новости, 10.12.2024
В Польше хотят законодательно разрешить вступать в ряды ВСУ, пишут СМИ
Правящая в Польше "Гражданская коалиция" хочет законодательно закрепить возможность присоединения польских граждан к ВСУ без последующего наказания, сообщает... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T19:50
2024-12-10T20:31
в мире
польша
украина
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ВАРШАВА, 10 дек - РИА Новости. Правящая в Польше "Гражданская коалиция" хочет законодательно закрепить возможность присоединения польских граждан к ВСУ без последующего наказания, сообщает газета Rzeczpospolita. Вступление в иностранную армию или военную организацию без согласия компетентного органа запрещено конституцией Польши. Согласно действующему законодательству, это правонарушение наказывается тюремным заключением на срок до пяти лет. Предлагаемый "Гражданской коалицией" законопроект предусматривает "прощение и забвение преступлений и проступков" с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2026 года за вступление в ВСУ без согласия компетентного органа Польши. По информации издания, амнистии будет подлежать только участие в конфликте на стороне Украины. Гражданин Польши, который примет участие в боевых действиях на Украине, после возвращения должен будет немедленно сообщить об этом главе минобороны с помощью письменного заявления под страхом уголовной ответственности за уклонение от этого правила. "В интересах Польши получить информацию о гражданах, которые приобрели знания, навыки и боевой опыт", - говорится в обосновании документа. Выступая в поддержку законопроекта, депутат сейма Павет Суский сказал Rzeczpospolita, что ранее запрет на вступление в иностранную армию был оправданным, но "геополитическая ситуация изменилась". "Мы считаем, что сейчас подходящее время (для принятия законопроекта - ред.), и оппозиция тоже с этим согласна", - отметил он. Подобный законопроект уже рассматривался в Польше в 2022 году, но тогда правительство решило, что это будет плохо воспринято патриотическим электоратом. Идея была заморожена в президиуме сейма. Новый законопроект будет вынесен на общественные консультации. Сообщается, что уже получено положительное заключение МИД, ожидается ответ минюста. Закон вступит в силу сразу после принятия и подписания президентом.
https://ria.ru/20241210/ukraina-1988362890.html
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в мире, польша, украина, вооруженные силы украины
В мире, Польша, Украина, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Польше хотят законодательно разрешить вступать в ряды ВСУ, пишут СМИ

Rzeczpospolita: в Польше хотят закрепить возможность присоединения граждан к ВСУ

© Depositphotos.com / jacek_kadajЦентр города в Варшаве, Польша
Центр города в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© Depositphotos.com / jacek_kadaj
Центр города в Варшаве, Польша. Архивное фото
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ВАРШАВА, 10 дек - РИА Новости. Правящая в Польше "Гражданская коалиция" хочет законодательно закрепить возможность присоединения польских граждан к ВСУ без последующего наказания, сообщает газета Rzeczpospolita.
Вступление в иностранную армию или военную организацию без согласия компетентного органа запрещено конституцией Польши. Согласно действующему законодательству, это правонарушение наказывается тюремным заключением на срок до пяти лет.
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Предлагаемый "Гражданской коалицией" законопроект предусматривает "прощение и забвение преступлений и проступков" с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2026 года за вступление в ВСУ без согласия компетентного органа Польши. По информации издания, амнистии будет подлежать только участие в конфликте на стороне Украины.
Гражданин Польши, который примет участие в боевых действиях на Украине, после возвращения должен будет немедленно сообщить об этом главе минобороны с помощью письменного заявления под страхом уголовной ответственности за уклонение от этого правила.
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"В интересах Польши получить информацию о гражданах, которые приобрели знания, навыки и боевой опыт", - говорится в обосновании документа.
Выступая в поддержку законопроекта, депутат сейма Павет Суский сказал Rzeczpospolita, что ранее запрет на вступление в иностранную армию был оправданным, но "геополитическая ситуация изменилась".
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"Мы считаем, что сейчас подходящее время (для принятия законопроекта - ред.), и оппозиция тоже с этим согласна", - отметил он.
Подобный законопроект уже рассматривался в Польше в 2022 году, но тогда правительство решило, что это будет плохо воспринято патриотическим электоратом. Идея была заморожена в президиуме сейма.
Новый законопроект будет вынесен на общественные консультации. Сообщается, что уже получено положительное заключение МИД, ожидается ответ минюста. Закон вступит в силу сразу после принятия и подписания президентом.
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