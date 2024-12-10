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Министр обороны Польши признал успехи российских военных в спецоперации - РИА Новости, 10.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:41 10.12.2024 (обновлено: 14:24 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/polsha-1988348794.html
Министр обороны Польши признал успехи российских военных в спецоперации
Министр обороны Польши признал успехи российских военных в спецоперации - РИА Новости, 10.12.2024
Министр обороны Польши признал успехи российских военных в спецоперации
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции Radio ZET признал успехи российских военных в специальной военной операции. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T11:41
2024-12-10T14:24
в мире
украина
польша
курская область
специальная военная операция на украине
владислав косиняк-камыш
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ВАРШАВА, 10 дек — РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции Radio ZET признал успехи российских военных в специальной военной операции. "Уже несколько недель, как ситуация изменилась на намного худшую (для Украины. — Прим. ред.). Россияне сильно ускорились, отбивают территории и в Курской области, которые ранее заняли украинцы, на Донбассе, и продвигаются вперед каждый день. Делают это намного быстрее, чем в 2023 году. За один месяц — больше, чем за весь 2023 год", — заявил глава военного ведомства. По его словам, успехи российской армии "вызвали огромную усталость войной на Украине — и гражданских, и военных". "Намного меньше участия в приготовлениях к боевым действиям, намного меньше людей поступают на службу", — заключил польский министр.Как писало в ноябре агентство Bloomberg, настроения жителей Украины меняются. К этому приводит несколько факторов, в том числе непопулярная в обществе кампания по мобилизации, экономические проблемы, отключения электричества и общая усталость от конфликта.
https://ria.ru/20241129/pravila-1986358169.html
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в мире, украина, польша, курская область, владислав косиняк-камыш
В мире, Украина, Польша, Курская область, Специальная военная операция на Украине, Владислав Косиняк-Камыш
Министр обороны Польши признал успехи российских военных в спецоперации

Министр обороны Польши Косиняк-Камыш признал успехи российских военных в СВО

© AP Photo / Czarek SokolowskiМинистр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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ВАРШАВА, 10 дек — РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции Radio ZET признал успехи российских военных в специальной военной операции.
"Уже несколько недель, как ситуация изменилась на намного худшую (для Украины. — Прим. ред.). Россияне сильно ускорились, отбивают территории и в Курской области, которые ранее заняли украинцы, на Донбассе, и продвигаются вперед каждый день. Делают это намного быстрее, чем в 2023 году. За один месяц — больше, чем за весь 2023 год", — заявил глава военного ведомства.
По его словам, успехи российской армии "вызвали огромную усталость войной на Украине — и гражданских, и военных".
"Намного меньше участия в приготовлениях к боевым действиям, намного меньше людей поступают на службу", — заключил польский министр.
Как писало в ноябре агентство Bloomberg, настроения жителей Украины меняются. К этому приводит несколько факторов, в том числе непопулярная в обществе кампания по мобилизации, экономические проблемы, отключения электричества и общая усталость от конфликта.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПольшаКурская областьВладислав Косиняк-Камыш
 
 
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