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В Уфе женщина устроила погром в кафе - РИА Новости, 10.12.2024
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15:59 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/pogrom-1988424112.html
В Уфе женщина устроила погром в кафе
В Уфе женщина устроила погром в кафе - РИА Новости, 10.12.2024
В Уфе женщина устроила погром в кафе
Полиция устанавливает личность женщины, устроившей погром в одном из кафе Уфы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T15:59
2024-12-10T15:59
происшествия
уфа
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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УФА, 10 дек — РИА Новости. Полиция устанавливает личность женщины, устроившей погром в одном из кафе Уфы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. В соцсетях публикуют видео инцидента. По кадрам видно, как разъярённая женщина выкидывает стулья за стойку бара, переворачивает столы и сама падает несколько раз. Сообщается, что посетительница устроила дебош в кафе из-за оставленной там банковской карты. В пресс-службе башкирской полиции РИА Новости рассказали, что сообщение об инциденте зарегистрировано в отделе полиции №5 УМВД России по городу Уфе. "Прибывшие на место сотрудники полиции предварительно установили, что погром в кафе учинила одна из его посетительниц. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также личности женщины. Будет дана оценка нанесенному ущербу", - пояснили в пресс-службе.
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происшествия, уфа, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Уфа, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Уфе женщина устроила погром в кафе

Полиция в Уфе устанавливает личность посетительницы, устроившей погром в кафе

© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияЖительница Уфы устроила погром в кафе
Жительница Уфы устроила погром в кафе - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Жительница Уфы устроила погром в кафе
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УФА, 10 дек — РИА Новости. Полиция устанавливает личность женщины, устроившей погром в одном из кафе Уфы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.
В соцсетях публикуют видео инцидента. По кадрам видно, как разъярённая женщина выкидывает стулья за стойку бара, переворачивает столы и сама падает несколько раз. Сообщается, что посетительница устроила дебош в кафе из-за оставленной там банковской карты.
В пресс-службе башкирской полиции РИА Новости рассказали, что сообщение об инциденте зарегистрировано в отделе полиции №5 УМВД России по городу Уфе.
"Прибывшие на место сотрудники полиции предварительно установили, что погром в кафе учинила одна из его посетительниц. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также личности женщины. Будет дана оценка нанесенному ущербу", - пояснили в пресс-службе.
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ПроисшествияУфаМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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