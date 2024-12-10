https://ria.ru/20241210/pogrom-1988424112.html

В Уфе женщина устроила погром в кафе

В Уфе женщина устроила погром в кафе - РИА Новости, 10.12.2024

В Уфе женщина устроила погром в кафе

Полиция устанавливает личность женщины, устроившей погром в одном из кафе Уфы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T15:59

2024-12-10T15:59

2024-12-10T15:59

происшествия

уфа

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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УФА, 10 дек — РИА Новости. Полиция устанавливает личность женщины, устроившей погром в одном из кафе Уфы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. В соцсетях публикуют видео инцидента. По кадрам видно, как разъярённая женщина выкидывает стулья за стойку бара, переворачивает столы и сама падает несколько раз. Сообщается, что посетительница устроила дебош в кафе из-за оставленной там банковской карты. В пресс-службе башкирской полиции РИА Новости рассказали, что сообщение об инциденте зарегистрировано в отделе полиции №5 УМВД России по городу Уфе. "Прибывшие на место сотрудники полиции предварительно установили, что погром в кафе учинила одна из его посетительниц. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также личности женщины. Будет дана оценка нанесенному ущербу", - пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240914/pogrom-1972668934.html

уфа

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, уфа, министерство внутренних дел рф (мвд россии)