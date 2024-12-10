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Подполье сообщило о вероятном ударе по складу в Константиновке
Подполье сообщило о вероятном ударе по складу в Константиновке - РИА Новости, 10.12.2024
Подполье сообщило о вероятном ударе по складу в Константиновке
Удар был нанесён по подконтрольной ВСУ Константиновке в ДНР, вероятно, по складу, за ударом последовала детонация, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T17:54
2024-12-10T17:54
2024-12-10T17:54
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константиновка
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Удар был нанесён по подконтрольной ВСУ Константиновке в ДНР, вероятно, по складу, за ударом последовала детонация, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Константиновка, ДНР, серьёзный прилёт. Подробностей особых нет, но была детонация неслабая... Похоже, что в склад засадили", - заявил Лебедев. Он добавил, что после удара по городу "мечутся" украинские военные.
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донецкая народная республика, константиновка, сергей лебедев, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Константиновка, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ
Подполье сообщило о вероятном ударе по складу в Константиновке
В подконтрольной ВСУ Константиновке произошла детонация, вероятно, на складе