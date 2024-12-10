https://ria.ru/20241210/podpole-1988475203.html

Подполье сообщило о вероятном ударе по складу в Константиновке

Подполье сообщило о вероятном ударе по складу в Константиновке - РИА Новости, 10.12.2024

Подполье сообщило о вероятном ударе по складу в Константиновке

Удар был нанесён по подконтрольной ВСУ Константиновке в ДНР, вероятно, по складу, за ударом последовала детонация, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T17:54

2024-12-10T17:54

2024-12-10T17:54

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

константиновка

сергей лебедев

вооруженные силы украины

россия

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Удар был нанесён по подконтрольной ВСУ Константиновке в ДНР, вероятно, по складу, за ударом последовала детонация, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Константиновка, ДНР, серьёзный прилёт. Подробностей особых нет, но была детонация неслабая... Похоже, что в склад засадили", - заявил Лебедев. Он добавил, что после удара по городу "мечутся" украинские военные.

https://ria.ru/20241210/rogov-1988408616.html

донецкая народная республика

константиновка

россия

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донецкая народная республика, константиновка, сергей лебедев, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф