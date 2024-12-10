Рейтинг@Mail.ru
Подполье сообщило о вероятном ударе по складу в Константиновке - РИА Новости, 10.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:54 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/podpole-1988475203.html
Подполье сообщило о вероятном ударе по складу в Константиновке
Подполье сообщило о вероятном ударе по складу в Константиновке - РИА Новости, 10.12.2024
Подполье сообщило о вероятном ударе по складу в Константиновке
Удар был нанесён по подконтрольной ВСУ Константиновке в ДНР, вероятно, по складу, за ударом последовала детонация, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T17:54
2024-12-10T17:54
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
константиновка
сергей лебедев
вооруженные силы украины
россия
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986382406_0:0:2934:1650_1920x0_80_0_0_92f8990bbf0f7f3fe2aa84007aa98bc8.jpg
ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Удар был нанесён по подконтрольной ВСУ Константиновке в ДНР, вероятно, по складу, за ударом последовала детонация, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Константиновка, ДНР, серьёзный прилёт. Подробностей особых нет, но была детонация неслабая... Похоже, что в склад засадили", - заявил Лебедев. Он добавил, что после удара по городу "мечутся" украинские военные.
https://ria.ru/20241210/rogov-1988408616.html
донецкая народная республика
константиновка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986382406_205:0:2934:2047_1920x0_80_0_0_c201b6955194f7b54f26125fc3637fe0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, константиновка, сергей лебедев, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Константиновка, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ
Подполье сообщило о вероятном ударе по складу в Константиновке

В подконтрольной ВСУ Константиновке произошла детонация, вероятно, на складе

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град"
Реактивная система залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Реактивная система залпового огня "Град". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Удар был нанесён по подконтрольной ВСУ Константиновке в ДНР, вероятно, по складу, за ударом последовала детонация, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Константиновка, ДНР, серьёзный прилёт. Подробностей особых нет, но была детонация неслабая... Похоже, что в склад засадили", - заявил Лебедев.
Он добавил, что после удара по городу "мечутся" украинские военные.
Курахово - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Рогов сообщил о неорганизованном бегстве ВСУ из Курахово
Вчера, 15:02
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаКонстантиновкаСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныРоссияВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала