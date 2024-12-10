https://ria.ru/20241210/podpole-1988392492.html

Подполье сообщило об ударе по украинской ДРГ в Сумской области

Подполье сообщило об ударе по украинской ДРГ в Сумской области - РИА Новости, 10.12.2024

Подполье сообщило об ударе по украинской ДРГ в Сумской области

Удар нанесён в Сумской области по украинской диверсионно-разведывательной группе, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T14:26

2024-12-10T14:26

2024-12-10T14:52

специальная военная операция на украине

сумская область

сергей лебедев

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Удар нанесён в Сумской области по украинской диверсионно-разведывательной группе, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Сумская область, прилетало в село Макеевка, Александрия. В опустевшем селе Макеевка, находящемся недалеко от русско-украинской границы, наши разведчики обнаружили скопление живой силы противника в районе лесополосы и отбомбили туда из миномёта. Предположительно, засекли группу ДРГ", - заявил Лебедев.

https://ria.ru/20241209/obstrel-1988158747.html

сумская область

украина

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