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Подполье сообщило об ударе по украинской ДРГ в Сумской области
Подполье сообщило об ударе по украинской ДРГ в Сумской области - РИА Новости, 10.12.2024
Подполье сообщило об ударе по украинской ДРГ в Сумской области
Удар нанесён в Сумской области по украинской диверсионно-разведывательной группе, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T14:26
2024-12-10T14:26
2024-12-10T14:52
специальная военная операция на украине
сумская область
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Удар нанесён в Сумской области по украинской диверсионно-разведывательной группе, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Сумская область, прилетало в село Макеевка, Александрия. В опустевшем селе Макеевка, находящемся недалеко от русско-украинской границы, наши разведчики обнаружили скопление живой силы противника в районе лесополосы и отбомбили туда из миномёта. Предположительно, засекли группу ДРГ", - заявил Лебедев.
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сумская область, сергей лебедев, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Сергей Лебедев, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Подполье сообщило об ударе по украинской ДРГ в Сумской области
Разведчики в Сумской области нанесли минометный удар по украинской ДРГ