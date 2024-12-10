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Подполье сообщило об ударе по украинской ДРГ в Сумской области - РИА Новости, 10.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:26 10.12.2024 (обновлено: 14:52 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/podpole-1988392492.html
Подполье сообщило об ударе по украинской ДРГ в Сумской области
Подполье сообщило об ударе по украинской ДРГ в Сумской области - РИА Новости, 10.12.2024
Подполье сообщило об ударе по украинской ДРГ в Сумской области
Удар нанесён в Сумской области по украинской диверсионно-разведывательной группе, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T14:26
2024-12-10T14:52
специальная военная операция на украине
сумская область
сергей лебедев
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Удар нанесён в Сумской области по украинской диверсионно-разведывательной группе, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Сумская область, прилетало в село Макеевка, Александрия. В опустевшем селе Макеевка, находящемся недалеко от русско-украинской границы, наши разведчики обнаружили скопление живой силы противника в районе лесополосы и отбомбили туда из миномёта. Предположительно, засекли группу ДРГ", - заявил Лебедев.
https://ria.ru/20241209/obstrel-1988158747.html
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сумская область, сергей лебедев, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Сергей Лебедев, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Подполье сообщило об ударе по украинской ДРГ в Сумской области

Разведчики в Сумской области нанесли минометный удар по украинской ДРГ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБойцы минометного расчета
Бойцы минометного расчета - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Бойцы минометного расчета. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Удар нанесён в Сумской области по украинской диверсионно-разведывательной группе, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Сумская область, прилетало в село Макеевка, Александрия. В опустевшем селе Макеевка, находящемся недалеко от русско-украинской границы, наши разведчики обнаружили скопление живой силы противника в районе лесополосы и отбомбили туда из миномёта. Предположительно, засекли группу ДРГ", - заявил Лебедев.
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Специальная военная операция на УкраинеСумская областьСергей ЛебедевУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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