https://ria.ru/20241210/pilot-1988430696.html

S7 проверит информацию о пилоте, который смотрел гонки во время полета

S7 проверит информацию о пилоте, который смотрел гонки во время полета - РИА Новости, 10.12.2024

S7 проверит информацию о пилоте, который смотрел гонки во время полета

Авиакомпания "Сибирь" (S7 Airlines) проверяет информацию о пилоте, который смотрел гонки во время полета, сообщили РИА Новости в авиакомпании. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T16:08

2024-12-10T16:08

2024-12-10T16:08

технологии

новосибирск

южно-сахалинск

россия

s7 airlines

домодедово (аэропорт)

толмачево (аэропорт)

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Авиакомпания "Сибирь" (S7 Airlines) проверяет информацию о пилоте, который смотрел гонки во время полета, сообщили РИА Новости в авиакомпании. Ранее Telegram-канал Baza написал, что пилот самолета авиакомпании S7 Airlines смотрел гонки во время посадки в Новосибирске. Речь шла о рейсе компании 2 декабря из Южно-Сахалинска. Новосибирская транспортная прокуратура уже организовала проверку по этой информации. "Действительно, в настоящий момент мы проводим проверку на основании появившейся в СМИ информации", - рассказали в S7. "По достижении высоты 3000 метров и выше один из пилотов продолжает управление самолетом, другой имеет право отвлечься на прием пищи, перерыв, посещение уборной и т.д", - уточнили в компании. S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") - крупнейшая частная авиакомпания России, обладает широкой сетью внутренних маршрутов, выстроенной на базе авиатранспортных узлов в Москве ("Домодедово"), Новосибирске ("Толмачево") и Иркутске.

https://ria.ru/20241031/aeroflot-1981139626.html

https://ria.ru/20240914/samolet-1972660190.html

новосибирск

южно-сахалинск

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технологии, новосибирск, южно-сахалинск, россия, s7 airlines, домодедово (аэропорт), толмачево (аэропорт)