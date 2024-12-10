https://ria.ru/20241210/pilot-1988430696.html
S7 проверит информацию о пилоте, который смотрел гонки во время полета
S7 проверит информацию о пилоте, который смотрел гонки во время полета - РИА Новости, 10.12.2024
S7 проверит информацию о пилоте, который смотрел гонки во время полета
Авиакомпания "Сибирь" (S7 Airlines) проверяет информацию о пилоте, который смотрел гонки во время полета, сообщили РИА Новости в авиакомпании. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T16:08
2024-12-10T16:08
2024-12-10T16:08
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южно-сахалинск
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s7 airlines
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Авиакомпания "Сибирь" (S7 Airlines) проверяет информацию о пилоте, который смотрел гонки во время полета, сообщили РИА Новости в авиакомпании. Ранее Telegram-канал Baza написал, что пилот самолета авиакомпании S7 Airlines смотрел гонки во время посадки в Новосибирске. Речь шла о рейсе компании 2 декабря из Южно-Сахалинска. Новосибирская транспортная прокуратура уже организовала проверку по этой информации. "Действительно, в настоящий момент мы проводим проверку на основании появившейся в СМИ информации", - рассказали в S7. "По достижении высоты 3000 метров и выше один из пилотов продолжает управление самолетом, другой имеет право отвлечься на прием пищи, перерыв, посещение уборной и т.д", - уточнили в компании. S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") - крупнейшая частная авиакомпания России, обладает широкой сетью внутренних маршрутов, выстроенной на базе авиатранспортных узлов в Москве ("Домодедово"), Новосибирске ("Толмачево") и Иркутске.
https://ria.ru/20241031/aeroflot-1981139626.html
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технологии, новосибирск, южно-сахалинск, россия, s7 airlines, домодедово (аэропорт), толмачево (аэропорт)
Технологии, Новосибирск, Южно-Сахалинск, Россия, S7 Airlines, Домодедово (аэропорт), Толмачево (аэропорт)
S7 проверит информацию о пилоте, который смотрел гонки во время полета
Авиакомпания S7 проверяет данные о пилоте, который смотрел гонки во время полета