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В Ленинградской области самодельная петарда взорвалась в руках у ребенка - РИА Новости, 10.12.2024
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09:45 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/petarda-1988322298.html
В Ленинградской области самодельная петарда взорвалась в руках у ребенка
В Ленинградской области самодельная петарда взорвалась в руках у ребенка - РИА Новости, 10.12.2024
В Ленинградской области самодельная петарда взорвалась в руках у ребенка
Третьеклассник с травмой кисти попал в больницу в Ленинградской области после того, как у него в руках взорвалась самодельная петарда, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T09:45
2024-12-10T09:45
происшествия
ленинградская область
подпорожский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек – РИА Новости. Третьеклассник с травмой кисти попал в больницу в Ленинградской области после того, как у него в руках взорвалась самодельная петарда, сообщила пресс-служба регионального главка МВД в Telegram-канале. Как информирует ведомство, накануне в полицию Подпорожского района Ленобласти из больницы поступила телефонограмма о госпитализации 9-летнего ученика третьего класса в состоянии средней тяжести. "Установлено, что 8 декабря около 16.00 на берегу реки Свирь у паромной переправы в городе Никольское несовершеннолетний, гуляя с друзьями без сопровождения взрослых, нашел самодельную петарду и поджег ее, в результате чего она взорвалась у него в руках, повредив пальцы", – говорится в сообщении. Как отмечается, с места происшествия изъяты еще шесть предметов, напоминающих самодельные петарды. По факту инцидента организована проверка.
https://ria.ru/20241102/omsk-1981569500.html
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происшествия, ленинградская область, подпорожский район
Происшествия, Ленинградская область, Подпорожский район
В Ленинградской области самодельная петарда взорвалась в руках у ребенка

В Ленинградской области школьник получил травму после взрыва самодельной петарды

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек – РИА Новости. Третьеклассник с травмой кисти попал в больницу в Ленинградской области после того, как у него в руках взорвалась самодельная петарда, сообщила пресс-служба регионального главка МВД в Telegram-канале.
Как информирует ведомство, накануне в полицию Подпорожского района Ленобласти из больницы поступила телефонограмма о госпитализации 9-летнего ученика третьего класса в состоянии средней тяжести.
"Установлено, что 8 декабря около 16.00 на берегу реки Свирь у паромной переправы в городе Никольское несовершеннолетний, гуляя с друзьями без сопровождения взрослых, нашел самодельную петарду и поджег ее, в результате чего она взорвалась у него в руках, повредив пальцы", – говорится в сообщении.
Как отмечается, с места происшествия изъяты еще шесть предметов, напоминающих самодельные петарды. По факту инцидента организована проверка.
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ПроисшествияЛенинградская областьПодпорожский район
 
 
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