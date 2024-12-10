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В Ленинградской области самодельная петарда взорвалась в руках у ребенка
В Ленинградской области самодельная петарда взорвалась в руках у ребенка - РИА Новости, 10.12.2024
В Ленинградской области самодельная петарда взорвалась в руках у ребенка
Третьеклассник с травмой кисти попал в больницу в Ленинградской области после того, как у него в руках взорвалась самодельная петарда, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T09:45
2024-12-10T09:45
2024-12-10T09:45
происшествия
ленинградская область
подпорожский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек – РИА Новости. Третьеклассник с травмой кисти попал в больницу в Ленинградской области после того, как у него в руках взорвалась самодельная петарда, сообщила пресс-служба регионального главка МВД в Telegram-канале. Как информирует ведомство, накануне в полицию Подпорожского района Ленобласти из больницы поступила телефонограмма о госпитализации 9-летнего ученика третьего класса в состоянии средней тяжести. "Установлено, что 8 декабря около 16.00 на берегу реки Свирь у паромной переправы в городе Никольское несовершеннолетний, гуляя с друзьями без сопровождения взрослых, нашел самодельную петарду и поджег ее, в результате чего она взорвалась у него в руках, повредив пальцы", – говорится в сообщении. Как отмечается, с места происшествия изъяты еще шесть предметов, напоминающих самодельные петарды. По факту инцидента организована проверка.
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ленинградская область
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происшествия, ленинградская область, подпорожский район
Происшествия, Ленинградская область, Подпорожский район
В Ленинградской области самодельная петарда взорвалась в руках у ребенка
В Ленинградской области школьник получил травму после взрыва самодельной петарды