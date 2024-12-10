https://ria.ru/20241210/petarda-1988322298.html

В Ленинградской области самодельная петарда взорвалась в руках у ребенка

В Ленинградской области самодельная петарда взорвалась в руках у ребенка - РИА Новости, 10.12.2024

В Ленинградской области самодельная петарда взорвалась в руках у ребенка

Третьеклассник с травмой кисти попал в больницу в Ленинградской области после того, как у него в руках взорвалась самодельная петарда, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T09:45

2024-12-10T09:45

2024-12-10T09:45

происшествия

ленинградская область

подпорожский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек – РИА Новости. Третьеклассник с травмой кисти попал в больницу в Ленинградской области после того, как у него в руках взорвалась самодельная петарда, сообщила пресс-служба регионального главка МВД в Telegram-канале. Как информирует ведомство, накануне в полицию Подпорожского района Ленобласти из больницы поступила телефонограмма о госпитализации 9-летнего ученика третьего класса в состоянии средней тяжести. "Установлено, что 8 декабря около 16.00 на берегу реки Свирь у паромной переправы в городе Никольское несовершеннолетний, гуляя с друзьями без сопровождения взрослых, нашел самодельную петарду и поджег ее, в результате чего она взорвалась у него в руках, повредив пальцы", – говорится в сообщении. Как отмечается, с места происшествия изъяты еще шесть предметов, напоминающих самодельные петарды. По факту инцидента организована проверка.

https://ria.ru/20241102/omsk-1981569500.html

ленинградская область

подпорожский район

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происшествия, ленинградская область, подпорожский район