https://ria.ru/20241210/peskov-1988361616.html

Большинство обращений к Путину поступает от женщин, заявил Песков

Большинство обращений к Путину поступает от женщин, заявил Песков - РИА Новости, 10.12.2024

Большинство обращений к Путину поступает от женщин, заявил Песков

Большая часть обращений от граждан с вопросами президенту России к прямой линии "Итоги года с Владимиром Путиным" поступает от женщин, уже сформирован рейтинг... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T12:42

2024-12-10T12:42

2024-12-10T17:56

общество

россия

владимир путин

дмитрий песков

ростелеком

прямая линия с владимиром путиным

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Большая часть обращений от граждан с вопросами президенту России к прямой линии "Итоги года с Владимиром Путиным" поступает от женщин, уже сформирован рейтинг десяти основных проблем для россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Мы имеем представление о том, что <...> больше все-таки женщин обращается. <...> Мы уже имеем представление о возрастных параметрах тех, кто обращается. Мы имеем представление о рейтинге из десяти основных проблем. Мы видим, насколько варьируется этот рейтинг от региона к региону. Очень интересный анализ", — сказал Песков журналистам. Он отметил, что сбор обращений идет по разным каналам, в нем участвуют специалисты, которые работают круглосуточно, привлечены и волонтеры Народного фронта, а "Ростелеком" обеспечивает инфраструктуру. Прямая линия Путина, совмещенная с его пресс-конференцией, состоится 19 декабря — программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован кол-центр, он начал работу в ночь с 7 на 8 декабря.

https://ria.ru/20241206/peskov-1987708692.html

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общество, россия, владимир путин, дмитрий песков, ростелеком, прямая линия с владимиром путиным