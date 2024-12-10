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В Кремле назвали число поступивших обращений к "Итогам года" с Путиным - РИА Новости, 10.12.2024
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12:21 10.12.2024 (обновлено: 12:39 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/peskov-1988356961.html
В Кремле назвали число поступивших обращений к "Итогам года" с Путиным
В Кремле назвали число поступивших обращений к "Итогам года" с Путиным - РИА Новости, 10.12.2024
В Кремле назвали число поступивших обращений к "Итогам года" с Путиным
Уже более 300 тысяч обращений поступило по разным каналам к программе "Итоги года с Владимиром Путиным", сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T12:21
2024-12-10T12:39
владимир путин
россия
общество
дмитрий песков
прямая линия с владимиром путиным
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Уже более 300 тысяч обращений поступило по разным каналам к программе "Итоги года с Владимиром Путиным", сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы уже перевалили тысяч, наверное, за 300 обращений, которые поступили по всем каналам. И интерес большой", — уточнил представитель Кремля.По его словам, специалисты уже видят десять основных проблем и смотрят, как сильно этот рейтинг меняется от региона к региону.Кроме того, среди оставляющих обращения больше женщин, добавил Песков.Сбор идет круглосуточно по разным каналам, в этой работе участвуют специалисты и волонтеры Народного фронта. "Ростелеком" обеспечивает инфраструктуру.Как сообщал Первый канал, на третий день приема обращений вырисовывается общая картина вопросов от граждан: инфраструктура, поддержка многодетных семей, специальная военная операция, экономика, медицина, социальная сфера, ЖКХ.Прямая линия президента, совмещенная с пресс-конференцией, выйдет в эфир в полдень 19 декабря. Оставить вопросы россияне могут по телефону 8-800-200-40-40, через смс, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение. Впервые в обработке вопросов участвует искусственный интеллект. Он помогает обрабатывать массив различных данных.
https://ria.ru/20241210/putin-1988342181.html
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владимир путин, россия, общество, дмитрий песков, прямая линия с владимиром путиным
Владимир Путин, Россия, Общество, Дмитрий Песков, Прямая линия с Владимиром Путиным
В Кремле назвали число поступивших обращений к "Итогам года" с Путиным

Песков: к "Итогам года" с Путиным поступило более 300 тысяч обращений

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Уже более 300 тысяч обращений поступило по разным каналам к программе "Итоги года с Владимиром Путиным", сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы уже перевалили тысяч, наверное, за 300 обращений, которые поступили по всем каналам. И интерес большой", — уточнил представитель Кремля.
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По его словам, специалисты уже видят десять основных проблем и смотрят, как сильно этот рейтинг меняется от региона к региону.
Кроме того, среди оставляющих обращения больше женщин, добавил Песков.
Сбор идет круглосуточно по разным каналам, в этой работе участвуют специалисты и волонтеры Народного фронта. "Ростелеком" обеспечивает инфраструктуру.
Как сообщал Первый канал, на третий день приема обращений вырисовывается общая картина вопросов от граждан: инфраструктура, поддержка многодетных семей, специальная военная операция, экономика, медицина, социальная сфера, ЖКХ.
Прямая линия президента, совмещенная с пресс-конференцией, выйдет в эфир в полдень 19 декабря. Оставить вопросы россияне могут по телефону 8-800-200-40-40, через смс, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение. Впервые в обработке вопросов участвует искусственный интеллект. Он помогает обрабатывать массив различных данных.
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