https://ria.ru/20241210/pentagon-1988295595.html
Пентагон заявил, что не задействовал механизмы деконфликтинга с Россией
Пентагон заявил, что не задействовал механизмы деконфликтинга с Россией - РИА Новости, 10.12.2024
Пентагон заявил, что не задействовал механизмы деконфликтинга с Россией
США не задействовали механизмы деконфликтинга с РФ с момента смены власти в Сирии, но они по-прежнему остаются рабочими, заявила в понедельник журналистам... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T01:53
2024-12-10T01:53
2024-12-10T01:56
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ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. США не задействовали механизмы деконфликтинга с РФ с момента смены власти в Сирии, но они по-прежнему остаются рабочими, заявила в понедельник журналистам заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. "Мне неизвестно что-либо о задействовании канала деконфликтинга с того момента, когда об этом в последний раз упоминалось, однако он всегда остается открытым", - сказала Сингх в ходе закрытого брифинга.
https://ria.ru/20241203/siriya-1986993419.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, сирия, министерство обороны сша, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, США, Россия, Сирия, Министерство обороны США, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Пентагон заявил, что не задействовал механизмы деконфликтинга с Россией
США не задействовали канал деконфликтинга с Россией после смены власти в Сирии