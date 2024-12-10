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Пентагон заявил, что не задействовал механизмы деконфликтинга с Россией - РИА Новости, 10.12.2024
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01:53 10.12.2024 (обновлено: 01:56 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/pentagon-1988295595.html
Пентагон заявил, что не задействовал механизмы деконфликтинга с Россией
Пентагон заявил, что не задействовал механизмы деконфликтинга с Россией - РИА Новости, 10.12.2024
Пентагон заявил, что не задействовал механизмы деконфликтинга с Россией
США не задействовали механизмы деконфликтинга с РФ с момента смены власти в Сирии, но они по-прежнему остаются рабочими, заявила в понедельник журналистам... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T01:53
2024-12-10T01:56
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ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. США не задействовали механизмы деконфликтинга с РФ с момента смены власти в Сирии, но они по-прежнему остаются рабочими, заявила в понедельник журналистам заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. "Мне неизвестно что-либо о задействовании канала деконфликтинга с того момента, когда об этом в последний раз упоминалось, однако он всегда остается открытым", - сказала Сингх в ходе закрытого брифинга.
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в мире, сша, россия, сирия, министерство обороны сша, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, США, Россия, Сирия, Министерство обороны США, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Пентагон заявил, что не задействовал механизмы деконфликтинга с Россией

США не задействовали канал деконфликтинга с Россией после смены власти в Сирии

CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The PentagonЗдание Пентагона в штате Виргиния в США
Здание Пентагона в штате Виргиния в США - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The Pentagon
Здание Пентагона в штате Виргиния в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. США не задействовали механизмы деконфликтинга с РФ с момента смены власти в Сирии, но они по-прежнему остаются рабочими, заявила в понедельник журналистам заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
"Мне неизвестно что-либо о задействовании канала деконфликтинга с того момента, когда об этом в последний раз упоминалось, однако он всегда остается открытым", - сказала Сингх в ходе закрытого брифинга.
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В миреСШАРоссияСирияМинистерство обороны СШАОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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