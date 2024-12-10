https://ria.ru/20241210/pentagon-1988295595.html

Пентагон заявил, что не задействовал механизмы деконфликтинга с Россией

Пентагон заявил, что не задействовал механизмы деконфликтинга с Россией - РИА Новости, 10.12.2024

Пентагон заявил, что не задействовал механизмы деконфликтинга с Россией

США не задействовали механизмы деконфликтинга с РФ с момента смены власти в Сирии, но они по-прежнему остаются рабочими, заявила в понедельник журналистам... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T01:53

2024-12-10T01:53

2024-12-10T01:56

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ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. США не задействовали механизмы деконфликтинга с РФ с момента смены власти в Сирии, но они по-прежнему остаются рабочими, заявила в понедельник журналистам заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. "Мне неизвестно что-либо о задействовании канала деконфликтинга с того момента, когда об этом в последний раз упоминалось, однако он всегда остается открытым", - сказала Сингх в ходе закрытого брифинга.

https://ria.ru/20241203/siriya-1986993419.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, сирия, министерство обороны сша, обострение ситуации в сирии — 2024