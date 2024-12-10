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В ООН призвали избегать конфликта между группировками в Сирии - РИА Новости, 10.12.2024
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14:47 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/pedersen-1988404485.html
В ООН призвали избегать конфликта между группировками в Сирии
В ООН призвали избегать конфликта между группировками в Сирии - РИА Новости, 10.12.2024
В ООН призвали избегать конфликта между группировками в Сирии
Различные группы сирийской вооруженной оппозиции на данный момент хорошо координируются, но не едины, нужно избегать конфликта между ними, заявил на брифинге в... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T14:47
2024-12-10T14:47
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ЖЕНЕВА, 10 дек - РИА Новости. Различные группы сирийской вооруженной оппозиции на данный момент хорошо координируются, но не едины, нужно избегать конфликта между ними, заявил на брифинге в Женеве спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен. “На данный момент большая часть территории, которую некоторые называют “Сирией, контролируемой повстанцами”, находится под контролем так называемых разношерстных вооруженных группировок. На данный момент они хорошо координируют свои действия, но не объединены полностью или формально. Важно, чтобы мы не наблюдали конфликта между этими группами”, - сказал он. Педерсен добавил, что, несмотря на “обнадеживающие заявления” этих групп, наблюдались определенные проблемы гражданского порядка. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
https://ria.ru/20241208/siriya-1988006450.html
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в мире, россия, москва, гейр педерсен, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Россия, Москва, Гейр Педерсен, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024
В ООН призвали избегать конфликта между группировками в Сирии

Спецпосланник ООН Педерсен: нужно избегать конфликта между группировками в Сирии

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкГейр Педерсен
Гейр Педерсен - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© Пресс-служба МИД РФ
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Гейр Педерсен. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 10 дек - РИА Новости. Различные группы сирийской вооруженной оппозиции на данный момент хорошо координируются, но не едины, нужно избегать конфликта между ними, заявил на брифинге в Женеве спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен.
“На данный момент большая часть территории, которую некоторые называют “Сирией, контролируемой повстанцами”, находится под контролем так называемых разношерстных вооруженных группировок. На данный момент они хорошо координируют свои действия, но не объединены полностью или формально. Важно, чтобы мы не наблюдали конфликта между этими группами”, - сказал он.
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Педерсен добавил, что, несмотря на “обнадеживающие заявления” этих групп, наблюдались определенные проблемы гражданского порядка.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
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