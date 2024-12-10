https://ria.ru/20241210/ozon-1988512458.html

Ozon приостановил продажу аромаингаляторов

Ozon приостановил продажу аромаингаляторов - РИА Новости, 10.12.2024

Ozon приостановил продажу аромаингаляторов

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в Telegram-канале, что получила сообщение от Ozon, в котором говорится об остановке продаж... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T21:46

2024-12-10T21:46

2024-12-10T21:46

общество

екатерина мизулина

ozon

лига безопасного интернета

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в Telegram-канале, что получила сообщение от Ozon, в котором говорится об остановке продаж аромаингаляторов на этой площадке. Ранее она в своем Telegram-канале отреагировала на заметку РИА Новости о том, что Wildberries принял решение о блокировке аромаингаляторов на платформе. Мизулина отметила, что теперь "ждем аналогичного решения от Ozon, Яндекс Маркет и всех остальных площадок". "Мне написала площадка Ozon: они приостанавливают продажу аромаингаляторов и уже скрыли большую часть объявлений. Молодцы", - сообщила Мизулина. Она также опубликовала обращение маркетплейса, в котором говорится, что Ozon ставит в приоритет безопасность и здоровье покупателей и реагирует на жалобы пользователей, "поэтому приостанавливаем продажу этих товаров на площадке: уже скрыли большую часть карточек с витрины, вскоре они перестанут быть доступны к заказу". В декабре первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия – За правду") направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой проверить продаваемые на маркетплейсах аромаингаляторы на содержание запрещенных веществ, а также провести исследование последствий их употребления. Во вторник пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ сообщила, что Wildberries в течение суток уберет с онлайн-витрины аромаингаляторы, решение принято по результатам проверки.

https://ria.ru/20241031/ozon--1981229300.html

https://ria.ru/20240925/marketpleysy-1974651608.html

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общество, екатерина мизулина, ozon, лига безопасного интернета, россия, здоровье - общество