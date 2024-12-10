https://ria.ru/20241210/oreshnik-1988466328.html

Путин рассказал, как "Орешник" повлияет на применение ядерного оружия

Путин рассказал, как "Орешник" повлияет на применение ядерного оружия - РИА Новости, 10.12.2024

Путин рассказал, как "Орешник" повлияет на применение ядерного оружия

Появление российских ракетных систем средней дальности "Орешник" минимизирует необходимость использования ядерного оружия, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T17:25

2024-12-10T17:25

2024-12-10T22:21

безопасность

ракета "орешник"

первый запуск ракеты "орешник"

владимир путин

россия

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Появление российских ракетных систем средней дальности "Орешник" минимизирует необходимость использования ядерного оружия, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства во вторник в режиме видеосвязи проводит традиционное заседание с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Встреча приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается в мире 10 декабря."Мы не ужесточаем ядерную доктрину — мы ее совершенствуем. А так, по большому счету, нам теперь нужно совершенствовать не ядерную доктрину, а "Орешник". Если разобраться, достаточное количество этих современных систем оружия ставит на грань практически отсутствия необходимости применения ядерного оружия", — сказал глава государства.Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружение. В боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

https://ria.ru/20241122/oreshnik_putin-1985104980.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о появлении "Орешника" Путин о появлении "Орешника" 2024-12-10T17:25 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник", владимир путин, россия