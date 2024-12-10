Путин рассказал, как "Орешник" повлияет на применение ядерного оружия
Путин: появление системы "Орешник" минимизирует необходимость использования ЯО
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Появление российских ракетных систем средней дальности "Орешник" минимизирует необходимость использования ядерного оружия, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства во вторник в режиме видеосвязи проводит традиционное заседание с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Встреча приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается в мире 10 декабря.
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"Мы не ужесточаем ядерную доктрину — мы ее совершенствуем. А так, по большому счету, нам теперь нужно совершенствовать не ядерную доктрину, а "Орешник". Если разобраться, достаточное количество этих современных систем оружия ставит на грань практически отсутствия необходимости применения ядерного оружия", — сказал глава государства.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружение. В боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
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