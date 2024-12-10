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Лукашенко рассказал о договоренности с Путиным по "Орешнику" - РИА Новости, 10.12.2024
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13:44 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/oreshnik-1988378559.html
Лукашенко рассказал о договоренности с Путиным по "Орешнику"
Лукашенко рассказал о договоренности с Путиным по "Орешнику" - РИА Новости, 10.12.2024
Лукашенко рассказал о договоренности с Путиным по "Орешнику"
Ракеты для комплекса "Орешник" Россия поставит Белоруссии бесплатно во второй половине 2025 года, заявил глава республики Александр Лукашенко, сообщает... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T13:44
2024-12-10T13:44
россия
белоруссия
александр лукашенко
безопасность
ракета "орешник"
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МИНСК, 10 дек – РИА Новости. Ракеты для комплекса "Орешник" Россия поставит Белоруссии бесплатно во второй половине 2025 года, заявил глава республики Александр Лукашенко, сообщает агентство Белта. "Установку, конечно, мы сделаем для себя сами — пусковую. Ну, а ракету бесплатно россияне нам поставят. Вторая половина будущего года. Ждем. Будем смотреть, что у нас из этого получится", приводит слова Лукашенко агентство. Он отметил, что в ракетном комплексе "Орешник" вся пусковая установка будет белорусская, кроме ракеты. "Мы не ставим вопрос о ракете. Если надо, будем вместе делать, у нас компетенций достаточно в этом плане, будем помогать, как по атомной станции. А пусковую установку мы произведем — МЗКТ делает. И более серьезные вещи делает. Поэтому вот давайте вместе двигаться", — сказал белорусский лидер.
https://ria.ru/20241208/putin-1987927342.html
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россия, белоруссия, александр лукашенко, безопасность, ракета "орешник"
Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Безопасность, Ракета "Орешник"
Лукашенко рассказал о договоренности с Путиным по "Орешнику"

Лукашенко: Россия бесплатно поставит Белоруссии ракеты для комплекса "Орешник"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Александр Лукашенко на церемонии подписания документов по итогам заседания Высшего Госсовета Союзного государства
Владимир Путин и Александр Лукашенко на церемонии подписания документов по итогам заседания Высшего Госсовета Союзного государства - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Владимир Путин и Александр Лукашенко на церемонии подписания документов по итогам заседания Высшего Госсовета Союзного государства
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МИНСК, 10 дек – РИА Новости. Ракеты для комплекса "Орешник" Россия поставит Белоруссии бесплатно во второй половине 2025 года, заявил глава республики Александр Лукашенко, сообщает агентство Белта.
"Установку, конечно, мы сделаем для себя сами — пусковую. Ну, а ракету бесплатно россияне нам поставят. Вторая половина будущего года. Ждем. Будем смотреть, что у нас из этого получится", приводит слова Лукашенко агентство.
Он отметил, что в ракетном комплексе "Орешник" вся пусковая установка будет белорусская, кроме ракеты.
"Мы не ставим вопрос о ракете. Если надо, будем вместе делать, у нас компетенций достаточно в этом плане, будем помогать, как по атомной станции. А пусковую установку мы произведем — МЗКТ делает. И более серьезные вещи делает. Поэтому вот давайте вместе двигаться", — сказал белорусский лидер.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
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РоссияБелоруссияАлександр ЛукашенкоБезопасностьРакета "Орешник"
 
 
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