https://ria.ru/20241210/oreshnik-1988378559.html

Лукашенко рассказал о договоренности с Путиным по "Орешнику"

Лукашенко рассказал о договоренности с Путиным по "Орешнику" - РИА Новости, 10.12.2024

Лукашенко рассказал о договоренности с Путиным по "Орешнику"

Ракеты для комплекса "Орешник" Россия поставит Белоруссии бесплатно во второй половине 2025 года, заявил глава республики Александр Лукашенко, сообщает... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T13:44

2024-12-10T13:44

2024-12-10T13:44

россия

белоруссия

александр лукашенко

безопасность

ракета "орешник"

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МИНСК, 10 дек – РИА Новости. Ракеты для комплекса "Орешник" Россия поставит Белоруссии бесплатно во второй половине 2025 года, заявил глава республики Александр Лукашенко, сообщает агентство Белта. "Установку, конечно, мы сделаем для себя сами — пусковую. Ну, а ракету бесплатно россияне нам поставят. Вторая половина будущего года. Ждем. Будем смотреть, что у нас из этого получится", приводит слова Лукашенко агентство. Он отметил, что в ракетном комплексе "Орешник" вся пусковая установка будет белорусская, кроме ракеты. "Мы не ставим вопрос о ракете. Если надо, будем вместе делать, у нас компетенций достаточно в этом плане, будем помогать, как по атомной станции. А пусковую установку мы произведем — МЗКТ делает. И более серьезные вещи делает. Поэтому вот давайте вместе двигаться", — сказал белорусский лидер.

https://ria.ru/20241208/putin-1987927342.html

россия

белоруссия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, белоруссия, александр лукашенко, безопасность, ракета "орешник"