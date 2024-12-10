Лукашенко рассказал о договоренности с Путиным по "Орешнику"
Лукашенко: Россия бесплатно поставит Белоруссии ракеты для комплекса "Орешник"
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Александр Лукашенко на церемонии подписания документов по итогам заседания Высшего Госсовета Союзного государства
Владимир Путин и Александр Лукашенко на церемонии подписания документов по итогам заседания Высшего Госсовета Союзного государства
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МИНСК, 10 дек – РИА Новости. Ракеты для комплекса "Орешник" Россия поставит Белоруссии бесплатно во второй половине 2025 года, заявил глава республики Александр Лукашенко, сообщает агентство Белта.
"Установку, конечно, мы сделаем для себя сами — пусковую. Ну, а ракету бесплатно россияне нам поставят. Вторая половина будущего года. Ждем. Будем смотреть, что у нас из этого получится", приводит слова Лукашенко агентство.
Он отметил, что в ракетном комплексе "Орешник" вся пусковая установка будет белорусская, кроме ракеты.
"Мы не ставим вопрос о ракете. Если надо, будем вместе делать, у нас компетенций достаточно в этом плане, будем помогать, как по атомной станции. А пусковую установку мы произведем — МЗКТ делает. И более серьезные вещи делает. Поэтому вот давайте вместе двигаться", — сказал белорусский лидер.