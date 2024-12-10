https://ria.ru/20241210/oreshnik-1988372696.html

Против "Орешника" нет противоядия, заявил Лукашенко

Против "Орешника" нет противоядия, заявил Лукашенко - РИА Новости, 10.12.2024

Против "Орешника" нет противоядия, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что против нового российского ракетного комплекса "Орешник" нет противоядия, ее невозможно сбить или... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T13:21

2024-12-10T13:21

2024-12-10T13:47

безопасность

ракета "орешник"

александр лукашенко

белоруссия

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МИНСК, 10 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что против нового российского ракетного комплекса "Орешник" нет противоядия, ее невозможно сбить или перехватить, сообщает Белта.В пятницу в заявлении по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства Лукашенко попросил Путина разместить новейшее российское вооружение, включая систему "Орешник", на территории Белоруссии. Российский лидер ответил, что считает возможным размещение "Орешника" в республике во второй половине 2025 года."Если у нас будет обычное такое мощное оружие, прежде чем к нам сунуться с танками, которые поляки закупают там от Кореи до Америки, и какими-то другими БМП, ракетами, они крепко подумают. Потому что ответ будет серьезный. И действительно против этого оружия противоядия нет. Его невозможно перехватить, сбить и так далее", - приводит агентство слова Лукашенко, которые он произнес на встрече с работниками предприятия "Пожснаб" в Борисове Минской области.По его словам, решение разместить "Орешник" в Белоруссии взбудоражило весь мир. "А чего будоражиться? Я ему (президенту России Владимиру Путину - ред.) говорю: "А чего мы переживаем? Американцы завтра с немцами - они об этом заявили - будут на вооружение в Европе ставить такое оружие - средней дальности. Это не "Орешник", но средней дальности. Мы в ответ это делаем", - отметил белорусский лидер. Он также отметил, что рассчитывает на сдерживающий эффект от размещения в республике "Орешника" - так же, как это обстоит с тактическим ядерным оружием, которое было ранее ввезено в Белоруссию.

https://ria.ru/20241127/protivostoyanie-1985820562.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, ракета "орешник", александр лукашенко, белоруссия