Рейтинг@Mail.ru
Против "Орешника" нет противоядия, заявил Лукашенко - РИА Новости, 10.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:21 10.12.2024 (обновлено: 13:47 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/oreshnik-1988372696.html
Против "Орешника" нет противоядия, заявил Лукашенко
Против "Орешника" нет противоядия, заявил Лукашенко - РИА Новости, 10.12.2024
Против "Орешника" нет противоядия, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что против нового российского ракетного комплекса "Орешник" нет противоядия, ее невозможно сбить или... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T13:21
2024-12-10T13:47
безопасность
ракета "орешник"
александр лукашенко
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749495299_533:2:2650:1193_1920x0_80_0_0_e0a079dc293683b30898472948e2ad00.jpg
МИНСК, 10 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что против нового российского ракетного комплекса "Орешник" нет противоядия, ее невозможно сбить или перехватить, сообщает Белта.В пятницу в заявлении по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства Лукашенко попросил Путина разместить новейшее российское вооружение, включая систему "Орешник", на территории Белоруссии. Российский лидер ответил, что считает возможным размещение "Орешника" в республике во второй половине 2025 года."Если у нас будет обычное такое мощное оружие, прежде чем к нам сунуться с танками, которые поляки закупают там от Кореи до Америки, и какими-то другими БМП, ракетами, они крепко подумают. Потому что ответ будет серьезный. И действительно против этого оружия противоядия нет. Его невозможно перехватить, сбить и так далее", - приводит агентство слова Лукашенко, которые он произнес на встрече с работниками предприятия "Пожснаб" в Борисове Минской области.По его словам, решение разместить "Орешник" в Белоруссии взбудоражило весь мир. "А чего будоражиться? Я ему (президенту России Владимиру Путину - ред.) говорю: "А чего мы переживаем? Американцы завтра с немцами - они об этом заявили - будут на вооружение в Европе ставить такое оружие - средней дальности. Это не "Орешник", но средней дальности. Мы в ответ это делаем", - отметил белорусский лидер. Он также отметил, что рассчитывает на сдерживающий эффект от размещения в республике "Орешника" - так же, как это обстоит с тактическим ядерным оружием, которое было ранее ввезено в Белоруссию.
https://ria.ru/20241127/protivostoyanie-1985820562.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749495299_276:0:3005:2047_1920x0_80_0_0_f2f71d66991b869f04f101dcaabb6ce3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, ракета "орешник", александр лукашенко, белоруссия
Безопасность, Ракета "Орешник", Александр Лукашенко, Белоруссия
Против "Орешника" нет противоядия, заявил Лукашенко

Лукашенко: "Орешник" невозможно перехватить или сбить, противоядия не существует

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 10 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что против нового российского ракетного комплекса "Орешник" нет противоядия, ее невозможно сбить или перехватить, сообщает Белта.
В пятницу в заявлении по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства Лукашенко попросил Путина разместить новейшее российское вооружение, включая систему "Орешник", на территории Белоруссии. Российский лидер ответил, что считает возможным размещение "Орешника" в республике во второй половине 2025 года.
«
"Если у нас будет обычное такое мощное оружие, прежде чем к нам сунуться с танками, которые поляки закупают там от Кореи до Америки, и какими-то другими БМП, ракетами, они крепко подумают. Потому что ответ будет серьезный. И действительно против этого оружия противоядия нет. Его невозможно перехватить, сбить и так далее", - приводит агентство слова Лукашенко, которые он произнес на встрече с работниками предприятия "Пожснаб" в Борисове Минской области.
По его словам, решение разместить "Орешник" в Белоруссии взбудоражило весь мир. "А чего будоражиться? Я ему (президенту России Владимиру Путину - ред.) говорю: "А чего мы переживаем? Американцы завтра с немцами - они об этом заявили - будут на вооружение в Европе ставить такое оружие - средней дальности. Это не "Орешник", но средней дальности. Мы в ответ это делаем", - отметил белорусский лидер. Он также отметил, что рассчитывает на сдерживающий эффект от размещения в республике "Орешника" - так же, как это обстоит с тактическим ядерным оружием, которое было ранее ввезено в Белоруссию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Новый глобальный этап противостояния России и Запада стартовал
27 ноября, 08:00
 
БезопасностьРакета "Орешник"Александр ЛукашенкоБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала