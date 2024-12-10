Против "Орешника" нет противоядия, заявил Лукашенко
Лукашенко: "Орешник" невозможно перехватить или сбить, противоядия не существует
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 10 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что против нового российского ракетного комплекса "Орешник" нет противоядия, ее невозможно сбить или перехватить, сообщает Белта.
В пятницу в заявлении по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства Лукашенко попросил Путина разместить новейшее российское вооружение, включая систему "Орешник", на территории Белоруссии. Российский лидер ответил, что считает возможным размещение "Орешника" в республике во второй половине 2025 года.
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"Если у нас будет обычное такое мощное оружие, прежде чем к нам сунуться с танками, которые поляки закупают там от Кореи до Америки, и какими-то другими БМП, ракетами, они крепко подумают. Потому что ответ будет серьезный. И действительно против этого оружия противоядия нет. Его невозможно перехватить, сбить и так далее", - приводит агентство слова Лукашенко, которые он произнес на встрече с работниками предприятия "Пожснаб" в Борисове Минской области.
По его словам, решение разместить "Орешник" в Белоруссии взбудоражило весь мир. "А чего будоражиться? Я ему (президенту России Владимиру Путину - ред.) говорю: "А чего мы переживаем? Американцы завтра с немцами - они об этом заявили - будут на вооружение в Европе ставить такое оружие - средней дальности. Это не "Орешник", но средней дальности. Мы в ответ это делаем", - отметил белорусский лидер. Он также отметил, что рассчитывает на сдерживающий эффект от размещения в республике "Орешника" - так же, как это обстоит с тактическим ядерным оружием, которое было ранее ввезено в Белоруссию.
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