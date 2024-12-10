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Пусковая установка "Орешника" является белорусской, заявил Лукашенко - РИА Новости, 10.12.2024
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13:09 10.12.2024 (обновлено: 15:32 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/oreshnik-1988369796.html
Пусковая установка "Орешника" является белорусской, заявил Лукашенко
Пусковая установка "Орешника" является белорусской, заявил Лукашенко - РИА Новости, 10.12.2024
Пусковая установка "Орешника" является белорусской, заявил Лукашенко
В российской системе "Орешник" используется белорусская пусковая установка, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с работниками... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T13:09
2024-12-10T15:32
в мире
белоруссия
александр лукашенко
борисов
минская область
владимир путин
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МИНСК, 10 дек – РИА Новости. В российской системе "Орешник" используется белорусская пусковая установка, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с работниками предприятия "Пожснаб", его слова приводит агентство Белта."В "Орешнике" вся пусковая установка белорусская. Кроме ракеты", — отметил он. Лукашенко подчеркнул, что локализация высочайшая. Как добавил белорусский лидер, он сказал президенту России Владимиру Путину, что они способны производить пусковые установки, ее делает МЗКТ. "И более серьезные вещи делает. Поэтому вот давайте вместе двигаться", — заметил главка государства. Он также добавил, что вопрос о ракетах не стоял, но при необходимости у Минска достаточно компетенций в этом плане, чтобы производить их совместно. Лукашенко пообещал помогать в этой области, как это происходит сейчас по атомной станции.
https://ria.ru/20241210/oreshnik-1988372696.html
белоруссия
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, борисов, минская область, владимир путин
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Борисов, Минская область, Владимир Путин
Пусковая установка "Орешника" является белорусской, заявил Лукашенко

Лукашенко заявил, что пусковая установка "Орешника" является белорусской

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 10 дек – РИА Новости. В российской системе "Орешник" используется белорусская пусковая установка, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с работниками предприятия "Пожснаб", его слова приводит агентство Белта.
"В "Орешнике" вся пусковая установка белорусская. Кроме ракеты", — отметил он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Против "Орешника" нет противоядия, заявил Лукашенко
Вчера, 13:21
Лукашенко подчеркнул, что локализация высочайшая. Как добавил белорусский лидер, он сказал президенту России Владимиру Путину, что они способны производить пусковые установки, ее делает МЗКТ.
"И более серьезные вещи делает. Поэтому вот давайте вместе двигаться", — заметил главка государства.
Он также добавил, что вопрос о ракетах не стоял, но при необходимости у Минска достаточно компетенций в этом плане, чтобы производить их совместно. Лукашенко пообещал помогать в этой области, как это происходит сейчас по атомной станции.
 
В миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоБорисовМинская областьВладимир Путин
 
 
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