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В ООН призвали Израиль прекратить бомбардировки Сирии - РИА Новости, 10.12.2024
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14:44 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/oon-1988396566.html
В ООН призвали Израиль прекратить бомбардировки Сирии
В ООН призвали Израиль прекратить бомбардировки Сирии - РИА Новости, 10.12.2024
В ООН призвали Израиль прекратить бомбардировки Сирии
Израильские передвижения и бомбардировки сирийской территории вызывают серьезную обеспокоенность и должны прекратиться, заявил на брифинге в Женеве... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T14:44
2024-12-10T14:44
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ЖЕНЕВА, 10 дек - РИА Новости. Израильские передвижения и бомбардировки сирийской территории вызывают серьезную обеспокоенность и должны прекратиться, заявил на брифинге в Женеве спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен. "Есть еще одно очень тревожное событие. Мы по-прежнему наблюдаем израильские передвижения и обстрелы сирийской территории. Очень важно, чтобы это прекратилось", - сказал он. Педерсен добавил, что не контактировал с израильскими властями, но в Нью-Йорке состоится диалог между Израилем и ООН. Ранее сирийская газета "Аль-Ватан" сообщила о передвижениях израильской армии на юге провинции Дамаск, ближе к границе с Ливаном. В понедельник израильская авиация провела масштабные бомбардировки баз ВВС, научно-исследовательских центров и объектов оборонной промышленности в разных провинциях Сирии. По заявлению армии Израиля, было нанесено 250 ударов. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
https://ria.ru/20241210/siriya-1988362318.html
https://ria.ru/20241210/nebenzya-1988293328.html
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в мире, россия, москва, гейр педерсен, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024, сирия, оон
В мире, Россия, Москва, Гейр Педерсен, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Сирия, ООН
В ООН призвали Израиль прекратить бомбардировки Сирии

Спецпосланник генсека ООН Педерсен призвал Израиль прекратить удары по Сирии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание европейской штаб-квартиры Организация Объединенных Наций в Женеве
Здание европейской штаб-квартиры Организация Объединенных Наций в Женеве - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание европейской штаб-квартиры Организация Объединенных Наций в Женеве. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 10 дек - РИА Новости. Израильские передвижения и бомбардировки сирийской территории вызывают серьезную обеспокоенность и должны прекратиться, заявил на брифинге в Женеве спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен.
"Есть еще одно очень тревожное событие. Мы по-прежнему наблюдаем израильские передвижения и обстрелы сирийской территории. Очень важно, чтобы это прекратилось", - сказал он.
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Педерсен добавил, что не контактировал с израильскими властями, но в Нью-Йорке состоится диалог между Израилем и ООН.
Ранее сирийская газета "Аль-Ватан" сообщила о передвижениях израильской армии на юге провинции Дамаск, ближе к границе с Ливаном. В понедельник израильская авиация провела масштабные бомбардировки баз ВВС, научно-исследовательских центров и объектов оборонной промышленности в разных провинциях Сирии. По заявлению армии Израиля, было нанесено 250 ударов.
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Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
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В миреРоссияМоскваГейр ПедерсенБашар АсадОбострение ситуации в Сирии — 2024СирияООН
 
 
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