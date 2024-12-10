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В ООН призвали Израиль прекратить бомбардировки Сирии

В ООН призвали Израиль прекратить бомбардировки Сирии - РИА Новости, 10.12.2024

В ООН призвали Израиль прекратить бомбардировки Сирии

Израильские передвижения и бомбардировки сирийской территории вызывают серьезную обеспокоенность и должны прекратиться, заявил на брифинге в Женеве... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T14:44

2024-12-10T14:44

2024-12-10T14:44

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ЖЕНЕВА, 10 дек - РИА Новости. Израильские передвижения и бомбардировки сирийской территории вызывают серьезную обеспокоенность и должны прекратиться, заявил на брифинге в Женеве спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен. "Есть еще одно очень тревожное событие. Мы по-прежнему наблюдаем израильские передвижения и обстрелы сирийской территории. Очень важно, чтобы это прекратилось", - сказал он. Педерсен добавил, что не контактировал с израильскими властями, но в Нью-Йорке состоится диалог между Израилем и ООН. Ранее сирийская газета "Аль-Ватан" сообщила о передвижениях израильской армии на юге провинции Дамаск, ближе к границе с Ливаном. В понедельник израильская авиация провела масштабные бомбардировки баз ВВС, научно-исследовательских центров и объектов оборонной промышленности в разных провинциях Сирии. По заявлению армии Израиля, было нанесено 250 ударов. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.

https://ria.ru/20241210/siriya-1988362318.html

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