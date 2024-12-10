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Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 10.12.2024
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T17:58
2024-12-10T17:58
2024-12-10T17:58
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.00 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.35 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили пять натовских снарядов по Горловке