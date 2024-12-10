https://ria.ru/20241210/obstrel-1988289537.html

Украинские войска за сутки два раза обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки два раза обстреляли ДНР - РИА Новости, 10.12.2024

Украинские войска за сутки два раза обстреляли ДНР

Украинские войска за минувшие сутки два раза обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив три боеприпаса, заявило представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T00:09

2024-12-10T00:09

2024-12-10T00:10

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки два раза обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив три боеприпаса, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Два обстрела - на горловском направлении", - говорится в сообщении ведомства. Представительство уточнило, что всего было выпущено три боеприпаса. По данным ведомства, в результате обстрелов пострадал один человек. В предыдущие сутки было зафиксировано шесть обстрелов.

https://ria.ru/20241207/vsu-1987884492.html

https://ria.ru/20241209/pvo-1988277473.html

донецкая народная республика

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия