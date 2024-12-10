https://ria.ru/20241210/obstrel-1988289537.html
Украинские войска за сутки два раза обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки два раза обстреляли ДНР - РИА Новости, 10.12.2024
Украинские войска за сутки два раза обстреляли ДНР
Украинские войска за минувшие сутки два раза обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив три боеприпаса, заявило представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T00:09
2024-12-10T00:09
2024-12-10T00:10
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
сцкк
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983827906_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_238c9bda0d82300072e901acb60c8bea.jpg
ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки два раза обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив три боеприпаса, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Два обстрела - на горловском направлении", - говорится в сообщении ведомства. Представительство уточнило, что всего было выпущено три боеприпаса. По данным ведомства, в результате обстрелов пострадал один человек. В предыдущие сутки было зафиксировано шесть обстрелов.
https://ria.ru/20241207/vsu-1987884492.html
https://ria.ru/20241209/pvo-1988277473.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983827906_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c4a1dabccef15d6cc08168699c8b957b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
Украинские войска за сутки два раза обстреляли ДНР
ВСУ за сутки два раза обстреляли ДНР, выпустив три снаряда