https://ria.ru/20241210/oae--1988484901.html

"Золотое яблоко" запустило онлайн-продажи в ОАЭ

"Золотое яблоко" запустило онлайн-продажи в ОАЭ - РИА Новости, 10.12.2024

"Золотое яблоко" запустило онлайн-продажи в ОАЭ

Парфюмерно-косметическая торговая сеть "Золотое яблоко" откроет офлайн-магазин в Дубае в 2025 году - в тестовом режиме компания уже запустила интернет-магазин в РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T19:05

2024-12-10T19:05

2024-12-10T19:05

оаэ

дубай

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Парфюмерно-косметическая торговая сеть "Золотое яблоко" откроет офлайн-магазин в Дубае в 2025 году - в тестовом режиме компания уже запустила интернет-магазин в ОАЭ, его ассортимент составляет 8 тысяч позиций, рассказал РИА Новости источник, близкий к компании, и подтвердили в "Золотом яблоке"."Компания вышла на рынок ОАЭ. В тестовом режиме запущен интернет-магазин, а уже в следующем году откроется офлайн-супермаркет в Дубае. На старте ассортимент интернет-магазина в ОАЭ составляет 8 тысяч позиций, он будет постоянно расширяться. До конца года появятся подарочные карты", - сообщил источник.В "Золотом яблоке" агентству подтвердили эту информацию.Онлайн-заказы из магазина в ОАЭ доставляются в четыре города: Дубай, Абу-Даби, Шарджу и Аджман. Для покупателей из Дубая доступна экспресс-доставка в течение 4 часов.До конца года "Золотое яблоко" планирует распространить доставку по всей территории ОАЭ. Заказы можно будет оплачивать банковскими картами онлайн, через Apple Pay, бонусами или наличными и картой курьеру службы доставки; в дальнейшем станут доступны BNPL-сервис для оплаты частями.Весной текущего года "Золотое яблоко" вышло на рынок Катара - компания открыла офлайн-магазин в Дохе, а онлайн-заказы доставляются по всей стране. Также офлайн-магазины сети открыты в 20 городах России, трех городах Казахстана и в столице Белоруссии. Интернет-магазин доставляет практически по всей территории этих стран.

https://ria.ru/20241206/puteshestviya-1987329394.html

https://ria.ru/20241119/oae-1984609255.html

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дубай

абу-даби

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оаэ, дубай, абу-даби