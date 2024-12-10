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В России в 2024 году нейтрализовали и задержали 1,7 тысячи бандитов - РИА Новости, 10.12.2024
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11:55 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/nak-1988351545.html
В России в 2024 году нейтрализовали и задержали 1,7 тысячи бандитов
В России в 2024 году нейтрализовали и задержали 1,7 тысячи бандитов - РИА Новости, 10.12.2024
В России в 2024 году нейтрализовали и задержали 1,7 тысячи бандитов
В 2024 году в России нейтрализованы 38 и задержаны более 1,7 тысячи бандитов и их пособников, говорится в сообщении информационного центра Национального... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T11:55
2024-12-10T11:55
безопасность
россия
москва
александр бортников
национальный антитеррористический комитет рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В 2024 году в России нейтрализованы 38 и задержаны более 1,7 тысячи бандитов и их пособников, говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета. Во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось совместное заседание НАК и ФОШ, на котором подведены итоги работы в 2024 году и определены приоритетные направления деятельности на следующий год. "Силами правопорядка нейтрализованы 38 и задержаны более 1,7 тысячи бандитов и их пособников, пресечено около 2,7 тысячи преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, изъято свыше 100 тысяч единиц огнестрельного оружия и более 5,5 тысячи взрывных устройств", - говорится в сообщении.
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безопасность, россия, москва, александр бортников, национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Безопасность, Россия, Москва, Александр Бортников, Национальный антитеррористический комитет РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В России в 2024 году нейтрализовали и задержали 1,7 тысячи бандитов

В 2024 году в России задержали более 1,7 тысячи бандитов и их пособников

© РИА Новости / ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / ФСБ России
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В 2024 году в России нейтрализованы 38 и задержаны более 1,7 тысячи бандитов и их пособников, говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета.
Во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось совместное заседание НАК и ФОШ, на котором подведены итоги работы в 2024 году и определены приоритетные направления деятельности на следующий год.
"Силами правопорядка нейтрализованы 38 и задержаны более 1,7 тысячи бандитов и их пособников, пресечено около 2,7 тысячи преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, изъято свыше 100 тысяч единиц огнестрельного оружия и более 5,5 тысячи взрывных устройств", - говорится в сообщении.
Сотрудники правоохранительных органов во время контртеррористической операции - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
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БезопасностьРоссияМоскваАлександр БортниковНациональный антитеррористический комитет РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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