https://ria.ru/20241210/nak-1988351545.html

В России в 2024 году нейтрализовали и задержали 1,7 тысячи бандитов

В России в 2024 году нейтрализовали и задержали 1,7 тысячи бандитов - РИА Новости, 10.12.2024

В России в 2024 году нейтрализовали и задержали 1,7 тысячи бандитов

В 2024 году в России нейтрализованы 38 и задержаны более 1,7 тысячи бандитов и их пособников, говорится в сообщении информационного центра Национального... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T11:55

2024-12-10T11:55

2024-12-10T11:55

безопасность

россия

москва

александр бортников

национальный антитеррористический комитет рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В 2024 году в России нейтрализованы 38 и задержаны более 1,7 тысячи бандитов и их пособников, говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета. Во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось совместное заседание НАК и ФОШ, на котором подведены итоги работы в 2024 году и определены приоритетные направления деятельности на следующий год. "Силами правопорядка нейтрализованы 38 и задержаны более 1,7 тысячи бандитов и их пособников, пресечено около 2,7 тысячи преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, изъято свыше 100 тысяч единиц огнестрельного оружия и более 5,5 тысячи взрывных устройств", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241008/kavkaz-1976929486.html

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безопасность, россия, москва, александр бортников, национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)