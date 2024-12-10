https://ria.ru/20241210/murashko-1988297269.html
Мурашко рассказал о разработке новой платформы для создания вакцин
Мурашко рассказал о разработке новой платформы для создания вакцин - РИА Новости, 10.12.2024
Мурашко рассказал о разработке новой платформы для создания вакцин
Специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России разработали новую платформу по созданию вакцин от целого ряда инфекций, именно на... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T02:49
2024-12-10T02:49
2024-12-10T02:50
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России разработали новую платформу по созданию вакцин от целого ряда инфекций, именно на ней и была создана новая вакцина от коронавируса, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Ранее Минздрав России зарегистрировал новую отечественную вакцину от COVID-19 на основе вирусоподобных частиц - "Гам-VLP-мультивак", которая разработана специалистами центра Гамалеи. "Это новая платформа. Для нашей страны, по сути дела, это еще одна технология, которая может использоваться в том числе для создания вакцин от целого ряда инфекций. Работы уже идут", - сказал Мурашко.
https://ria.ru/20241125/skvortsova-1985596048.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, коронавирус covid-19
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Коронавирус COVID-19
Мурашко рассказал о разработке новой платформы для создания вакцин
Мурашко: в центре Гамалеи разработана новая технология для создания вакцин