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Более половины работ на газопроводах выполнено в Косино-Ухтомском в Москве - РИА Новости, 10.12.2024
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07:53 10.12.2024
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Более половины работ на газопроводах выполнено в Косино-Ухтомском в Москве
Более половины работ на газопроводах выполнено в Косино-Ухтомском в Москве - РИА Новости, 10.12.2024
Более половины работ на газопроводах выполнено в Косино-Ухтомском в Москве
Модернизация газопроводов в районе Косино-Ухтомский в Москве выполнена более чем наполовину, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T07:53
2024-12-10T07:53
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Модернизация газопроводов в районе Косино-Ухтомский в Москве выполнена более чем наполовину, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Специалисты комплекса городского хозяйства продолжают реконструкцию газораспределительной сети на востоке столицы. Сейчас они в плановом порядке меняют стальные газопроводы среднего и низкого давления, проложенные на улицах Лениногорской и Розы Люксембург. Вместо них появятся современные полиэтиленовые трубопроводы. Газовики приступили к модернизации в апреле 2024 года и на сегодняшний день выполнили более половины общего объема работ", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках реконструкции они обновят более 2,1 километра газопроводов, из которых свыше 230 метров - среднего давления, а больше 1,9 километра - низкого. Это, как сообщается, повысит надежность и обеспечит безопасность газоснабжения округа в соответствии с современными техническими требованиями.
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городское хозяйство москвы, москва, общество
Городское хозяйство Москвы, Москва, Общество
Более половины работ на газопроводах выполнено в Косино-Ухтомском в Москве

Более половины работ по замене газопроводов выполнено в Косино-Ухтомском

© Фото : "Мосгаз"Сотрудники компании "Мосгаз" во время работы на газопроводе
Сотрудники компании Мосгаз во время работы на газопроводе - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© Фото : "Мосгаз"
Сотрудники компании "Мосгаз" во время работы на газопроводе. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Модернизация газопроводов в районе Косино-Ухтомский в Москве выполнена более чем наполовину, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства продолжают реконструкцию газораспределительной сети на востоке столицы. Сейчас они в плановом порядке меняют стальные газопроводы среднего и низкого давления, проложенные на улицах Лениногорской и Розы Люксембург. Вместо них появятся современные полиэтиленовые трубопроводы. Газовики приступили к модернизации в апреле 2024 года и на сегодняшний день выполнили более половины общего объема работ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках реконструкции они обновят более 2,1 километра газопроводов, из которых свыше 230 метров - среднего давления, а больше 1,9 километра - низкого. Это, как сообщается, повысит надежность и обеспечит безопасность газоснабжения округа в соответствии с современными техническими требованиями.
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Городское хозяйство МосквыМоскваОбщество
 
 
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