https://ria.ru/20241210/moskva-1988308945.html
Более половины работ на газопроводах выполнено в Косино-Ухтомском в Москве
Более половины работ на газопроводах выполнено в Косино-Ухтомском в Москве - РИА Новости, 10.12.2024
Более половины работ на газопроводах выполнено в Косино-Ухтомском в Москве
Модернизация газопроводов в районе Косино-Ухтомский в Москве выполнена более чем наполовину, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T07:53
2024-12-10T07:53
2024-12-10T07:53
городское хозяйство москвы
москва
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152364/53/1523645349_0:357:4896:3111_1920x0_80_0_0_6056a224ba8e6324642bed7cd5c88744.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Модернизация газопроводов в районе Косино-Ухтомский в Москве выполнена более чем наполовину, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Специалисты комплекса городского хозяйства продолжают реконструкцию газораспределительной сети на востоке столицы. Сейчас они в плановом порядке меняют стальные газопроводы среднего и низкого давления, проложенные на улицах Лениногорской и Розы Люксембург. Вместо них появятся современные полиэтиленовые трубопроводы. Газовики приступили к модернизации в апреле 2024 года и на сегодняшний день выполнили более половины общего объема работ", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках реконструкции они обновят более 2,1 километра газопроводов, из которых свыше 230 метров - среднего давления, а больше 1,9 километра - низкого. Это, как сообщается, повысит надежность и обеспечит безопасность газоснабжения округа в соответствии с современными техническими требованиями.
https://realty.ria.ru/20230828/uchastok-1892609667.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152364/53/1523645349_544:0:4896:3264_1920x0_80_0_0_1c65ccdd6d64ad7413e3a0934947215c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, общество
Городское хозяйство Москвы, Москва, Общество
Более половины работ на газопроводах выполнено в Косино-Ухтомском в Москве
Более половины работ по замене газопроводов выполнено в Косино-Ухтомском
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Модернизация газопроводов в районе Косино-Ухтомский в Москве выполнена более чем наполовину, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства продолжают реконструкцию газораспределительной сети на востоке столицы. Сейчас они в плановом порядке меняют стальные газопроводы среднего и низкого давления, проложенные на улицах Лениногорской и Розы Люксембург. Вместо них появятся современные полиэтиленовые трубопроводы. Газовики приступили к модернизации в апреле 2024 года и на сегодняшний день выполнили более половины общего объема работ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках реконструкции они обновят более 2,1 километра газопроводов, из которых свыше 230 метров - среднего давления, а больше 1,9 километра - низкого. Это, как сообщается, повысит надежность и обеспечит безопасность газоснабжения округа в соответствии с современными техническими требованиями.