https://ria.ru/20241210/moskva-1988308945.html

Более половины работ на газопроводах выполнено в Косино-Ухтомском в Москве

Более половины работ на газопроводах выполнено в Косино-Ухтомском в Москве - РИА Новости, 10.12.2024

Более половины работ на газопроводах выполнено в Косино-Ухтомском в Москве

Модернизация газопроводов в районе Косино-Ухтомский в Москве выполнена более чем наполовину, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T07:53

2024-12-10T07:53

2024-12-10T07:53

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общество

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Модернизация газопроводов в районе Косино-Ухтомский в Москве выполнена более чем наполовину, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Специалисты комплекса городского хозяйства продолжают реконструкцию газораспределительной сети на востоке столицы. Сейчас они в плановом порядке меняют стальные газопроводы среднего и низкого давления, проложенные на улицах Лениногорской и Розы Люксембург. Вместо них появятся современные полиэтиленовые трубопроводы. Газовики приступили к модернизации в апреле 2024 года и на сегодняшний день выполнили более половины общего объема работ", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках реконструкции они обновят более 2,1 километра газопроводов, из которых свыше 230 метров - среднего давления, а больше 1,9 километра - низкого. Это, как сообщается, повысит надежность и обеспечит безопасность газоснабжения округа в соответствии с современными техническими требованиями.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

городское хозяйство москвы, москва, общество