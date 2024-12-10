https://ria.ru/20241210/moskalkova-1988320122.html

Москалькова рассказала о ситуации по обмену пленными с Украиной

Москалькова рассказала о ситуации по обмену пленными с Украиной - РИА Новости, 10.12.2024

Москалькова рассказала о ситуации по обмену пленными с Украиной

Переговоры российских военных по вопросам обмена пленными с украинской стороной идут очень тяжело, это проявление искусства дипломатии и человечности, заявила в РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T09:33

2024-12-10T09:33

2024-12-10T10:07

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Переговоры российских военных по вопросам обмена пленными с украинской стороной идут очень тяжело, это проявление искусства дипломатии и человечности, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "К сожалению, переговоры (по вопросам обмена пленными – ред.) идут очень тяжело у наших военных, и каждый раз, я знаю, что это просто проявление искусства дипломатии и человечности, потому что наш президент постоянно призывает не расчеловечиться с тем, чтобы та сторона шла на конструктивное взаимодействие по обмену пленных", - отметила федеральный омбудсмен. Москалькова рассказала, что для обмена Россия составляет списки тех, кто находится в плену или задержан за противодействие СВО, эти люди находятся в РФ в изолированных помещениях. В ответ Украине предлагается назвать любые фамилии российских пленных, которых она готова обменять на своих граждан. Читайте полный текст интервью Татьяны Москальковой >>

https://ria.ru/20241210/moskalkova-1988318581.html

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"Переговоры идут очень тяжело" – Москалькова об обмене пленными с Украиной Украина неоднократно отказывалась забирать из плена обычных военных, Киеву интересны офицеры и "азовцы", заявила РИА Новости Москалькова. 2024-12-10T09:33 true PT2M21S

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в мире, россия, украина, татьяна москалькова