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Москалькова рассказала о ситуации по обмену пленными с Украиной
Москалькова рассказала о ситуации по обмену пленными с Украиной - РИА Новости, 10.12.2024
Москалькова рассказала о ситуации по обмену пленными с Украиной
Переговоры российских военных по вопросам обмена пленными с украинской стороной идут очень тяжело, это проявление искусства дипломатии и человечности, заявила в РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T09:33
2024-12-10T09:33
2024-12-10T10:07
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Переговоры российских военных по вопросам обмена пленными с украинской стороной идут очень тяжело, это проявление искусства дипломатии и человечности, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "К сожалению, переговоры (по вопросам обмена пленными – ред.) идут очень тяжело у наших военных, и каждый раз, я знаю, что это просто проявление искусства дипломатии и человечности, потому что наш президент постоянно призывает не расчеловечиться с тем, чтобы та сторона шла на конструктивное взаимодействие по обмену пленных", - отметила федеральный омбудсмен. Москалькова рассказала, что для обмена Россия составляет списки тех, кто находится в плену или задержан за противодействие СВО, эти люди находятся в РФ в изолированных помещениях. В ответ Украине предлагается назвать любые фамилии российских пленных, которых она готова обменять на своих граждан. Читайте полный текст интервью Татьяны Москальковой >>
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"Переговоры идут очень тяжело" – Москалькова об обмене пленными с Украиной
Украина неоднократно отказывалась забирать из плена обычных военных, Киеву интересны офицеры и "азовцы", заявила РИА Новости Москалькова.
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в мире, россия, украина, татьяна москалькова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Татьяна Москалькова
Москалькова рассказала о ситуации по обмену пленными с Украиной
Москалькова: переговоры по обмену пленными с Украиной идут очень тяжело