https://ria.ru/20241210/moroz-1988351320.html

Дед Мороз из Великого Устюга побывал во Франции

Дед Мороз из Великого Устюга побывал во Франции - РИА Новости, 10.12.2024

Дед Мороз из Великого Устюга побывал во Франции

Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга в ходе своего новогоднего путешествия по странам ближнего и дальнего зарубежья побывал во Франции, сообщается в его... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T11:55

2024-12-10T11:55

2024-12-10T11:55

великий устюг

франция

париж

дед мороз

новый год

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек – РИА Новости. Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга в ходе своего новогоднего путешествия по странам ближнего и дальнего зарубежья побывал во Франции, сообщается в его Telegram-канале. "Дед Мороз из Великого Устюга добрался до Франции и подарил волшебство юным соотечественникам. Новогодние представления прошли в Русском доме в Париже, мероприятия посетили более 200 детей. Также вместе с актрисой театра и кино Ириной Медведевой Дед Мороз объявил акцию "Елка желаний" для соотечественников, которые могут исполнить желания детей с ограниченными возможностями из разных уголков России", - говорится в сообщении. Зимний волшебник также прогулялся у Эйфелевой башни и у здания Российского духовно-культурного православного центра. Новогоднее путешествие Деда Мороза за границей продлится до 26 декабря. В рамках этого путешествия он посетит Италию, Францию, Бельгию, Германию, Австрию, Данию, Словакию, Индию, Армению, Казахстан и Белоруссию. Проект организован правительством Вологодской области в рамках международного гуманитарного сотрудничества и поддержан МИД России и Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств. Праздничные мероприятия с участием Деда Мороза пройдут в посольствах Российской Федерации, "Русских домах" и школах. Всероссийский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге. Сюда приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим зимним волшебником.

https://ria.ru/20241119/dedmoroz-1984081495.html

великий устюг

франция

париж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

великий устюг, франция, париж, дед мороз, новый год, в мире