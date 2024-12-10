Дед Мороз из Великого Устюга побывал во Франции
Дед Мороз из Великого Устюга во время новогоднего путешествия побывал во Франции
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек – РИА Новости. Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга в ходе своего новогоднего путешествия по странам ближнего и дальнего зарубежья побывал во Франции, сообщается в его Telegram-канале.
"Дед Мороз из Великого Устюга добрался до Франции и подарил волшебство юным соотечественникам. Новогодние представления прошли в Русском доме в Париже, мероприятия посетили более 200 детей. Также вместе с актрисой театра и кино Ириной Медведевой Дед Мороз объявил акцию "Елка желаний" для соотечественников, которые могут исполнить желания детей с ограниченными возможностями из разных уголков России", - говорится в сообщении.
Зимний волшебник также прогулялся у Эйфелевой башни и у здания Российского духовно-культурного православного центра.
Новогоднее путешествие Деда Мороза за границей продлится до 26 декабря. В рамках этого путешествия он посетит Италию, Францию, Бельгию, Германию, Австрию, Данию, Словакию, Индию, Армению, Казахстан и Белоруссию. Проект организован правительством Вологодской области в рамках международного гуманитарного сотрудничества и поддержан МИД России и Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств. Праздничные мероприятия с участием Деда Мороза пройдут в посольствах Российской Федерации, "Русских домах" и школах.
Всероссийский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге. Сюда приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим зимним волшебником.
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