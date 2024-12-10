Рейтинг@Mail.ru
Дед Мороз из Великого Устюга побывал во Франции - РИА Новости, 10.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:55 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/moroz-1988351320.html
Дед Мороз из Великого Устюга побывал во Франции
Дед Мороз из Великого Устюга побывал во Франции - РИА Новости, 10.12.2024
Дед Мороз из Великого Устюга побывал во Франции
Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга в ходе своего новогоднего путешествия по странам ближнего и дальнего зарубежья побывал во Франции, сообщается в его... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T11:55
2024-12-10T11:55
великий устюг
франция
париж
дед мороз
новый год
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988350606_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_e452b6fb88a3fc4014f14af0fe4cc337.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек – РИА Новости. Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга в ходе своего новогоднего путешествия по странам ближнего и дальнего зарубежья побывал во Франции, сообщается в его Telegram-канале. "Дед Мороз из Великого Устюга добрался до Франции и подарил волшебство юным соотечественникам. Новогодние представления прошли в Русском доме в Париже, мероприятия посетили более 200 детей. Также вместе с актрисой театра и кино Ириной Медведевой Дед Мороз объявил акцию "Елка желаний" для соотечественников, которые могут исполнить желания детей с ограниченными возможностями из разных уголков России", - говорится в сообщении. Зимний волшебник также прогулялся у Эйфелевой башни и у здания Российского духовно-культурного православного центра. Новогоднее путешествие Деда Мороза за границей продлится до 26 декабря. В рамках этого путешествия он посетит Италию, Францию, Бельгию, Германию, Австрию, Данию, Словакию, Индию, Армению, Казахстан и Белоруссию. Проект организован правительством Вологодской области в рамках международного гуманитарного сотрудничества и поддержан МИД России и Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств. Праздничные мероприятия с участием Деда Мороза пройдут в посольствах Российской Федерации, "Русских домах" и школах. Всероссийский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге. Сюда приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим зимним волшебником.
https://ria.ru/20241119/dedmoroz-1984081495.html
великий устюг
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988350606_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2855ea8555215f05899bf0c868a2f461.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
великий устюг, франция, париж, дед мороз, новый год, в мире
Великий Устюг, Франция, Париж, Дед Мороз, Новый год, В мире
Дед Мороз из Великого Устюга побывал во Франции

Дед Мороз из Великого Устюга во время новогоднего путешествия побывал во Франции

© Фото : Российский Дед Мороз/TelegramДед Мороз из Великого Устюга в Русском доме в Париже
Дед Мороз из Великого Устюга в Русском доме в Париже - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© Фото : Российский Дед Мороз/Telegram
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек – РИА Новости. Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга в ходе своего новогоднего путешествия по странам ближнего и дальнего зарубежья побывал во Франции, сообщается в его Telegram-канале.
"Дед Мороз из Великого Устюга добрался до Франции и подарил волшебство юным соотечественникам. Новогодние представления прошли в Русском доме в Париже, мероприятия посетили более 200 детей. Также вместе с актрисой театра и кино Ириной Медведевой Дед Мороз объявил акцию "Елка желаний" для соотечественников, которые могут исполнить желания детей с ограниченными возможностями из разных уголков России", - говорится в сообщении.
© Фото : Российский Дед Мороз/TelegramДед Мороз из Великого Устюга в Русском доме в Париже
Дед Мороз из Великого Устюга в Русском доме в Париже - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© Фото : Российский Дед Мороз/Telegram
Дед Мороз из Великого Устюга в Русском доме в Париже
Зимний волшебник также прогулялся у Эйфелевой башни и у здания Российского духовно-культурного православного центра.
Новогоднее путешествие Деда Мороза за границей продлится до 26 декабря. В рамках этого путешествия он посетит Италию, Францию, Бельгию, Германию, Австрию, Данию, Словакию, Индию, Армению, Казахстан и Белоруссию. Проект организован правительством Вологодской области в рамках международного гуманитарного сотрудничества и поддержан МИД России и Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств. Праздничные мероприятия с участием Деда Мороза пройдут в посольствах Российской Федерации, "Русских домах" и школах.
Всероссийский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге. Сюда приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим зимним волшебником.
Празднование дня рождения Деда Мороза в Великом Устюге - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Тур к Деду Морозу. Что нужно увидеть в Великом Устюге
19 ноября, 08:00
 
Великий УстюгФранцияПарижДед МорозНовый годВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала